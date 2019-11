Batistuta apoya a un opositor para las elecciones presidenciales de Boca

Buenos Aires, 28 nov (EFE).- El exdelantero Gabriel Batistuta manifestó este jueves su apoyo al candidato opositor José Beraldi con miras a las elecciones presidenciales de Boca Juniors que se realizarán el 8 de diciembre en la Bombonera.

El oficialista Christian Gribaudo y los opositores Beraldi y Jorge Amor Ameal, que va con Juan Román Riquelme como candidato a vicepresidente segundo, son los aspirantes a hacerse cargo del Xeneize.

'José, te quería agradecer por la oportunidad que me estás ofreciendo. Me sorprendió el interés de ustedes, es una cosa que yo estaba esperando hace mucho tiempo y me pone muy contento', dijo Batistuta en un vídeo publicado en su cuenta de Twitter.

'Acá estoy para apoyar. Te felicito por la comisión que estás armando, por las ideas que tenés y estoy convencido de que con tu proyecto Boca va a ser mucho más grandes de lo que ya es', concluye el vídeo.

Beraldi explicó, también a través de Twitter, que segundo mayor goleador de la selección Argentina y también exjugador de Newell's, River Plate, Boca Juniors, Fiorentina, Roma, Inter de Milán y el Al-Arabu formará parte del 'equipo de trabajo' y colaborará con el fin de 'construir un mejor futuro para Boca'. EFE