Blanco: 'Confío plenamente y estoy muy tranquilo con el resultado final'

Tokio, 31 jul (EFE).- 'Confianza y tranquilidad': con esas sensaciones llega Alejandro Blanco al ecuador de la competición en Tokio, donde España suma cinco medallas y las dos últimas, en tiro y tenis, demuestran para el presidente del Comité Olímpico Español (COE) que lo más importante 'no es ganar, sino cómo se gana'.

'Confío plenamente en el equipo olímpico español', dijo Blanco a Efe al hacer balance de la primera mitad de los Juegos, en una jornada en que España puede acabar con sus nueve equipos clasificados para los cuartos de final.

'La primera semana siempre cuestan un poco más las medallas. En este momento son 5 medallas y 16 diplomas. Vamos bien, dentro de la dinámica de los últimos Juegos Olímpicos, aunque no hayan salido algunos resultados que se esperaban', afirmó.

Blanco destacó 'la final espectacular' en la que los tiradores Fátima Gálvez y Alberto Fernández se proclamaron hoy campeones en foso.

'En el tiro individual no les salió, pero hoy ha sido una final espectacular. Alberto estaba en estado de gracia y no fallaba uno. Fátima falló los tres primeros tiros y luego se tuvo que recomponer en una final olímpica. Esa es la lectura: no es el ganar, es cómo ganar', dijo el titular del COE.

Respecto al bronce que el tenista Pablo Carreño arrebató al número uno mundial, Novak Djokovic, Blanco definió el partido como 'una clase gratis de Pablo' al jugador serbio.

'Ganas un set, pierdes el segundo con Djokovic, vas al tercero y ganas. Hacía tiempo que no veía una exhibición así de tenis. Pablo ha visto que era su momento. Ha dicho, esta medalla es mía y nadie me la puede quitar. Me quedo más con esas sensaciones que con el propio resultado', comentó.

Respecto a medallas con las que se contaba y no llegaron, como la de Nikoloz Sherezadishvili en judo, Blanco indicó que 'es complicado de entender, porque Niko en este ciclo ha sido dos veces campeón del mundo y es el número uno del ránking mundial', pero recordó que el judo, deporte del que él procede, 'es muy complicado porque no te permite remontar'.

'Niko no estaba a gusto y si no rindes al 120 % no ganas. Pero ya es una leyenda en el mundo del judo y tiene un futuro espectacular. Le he dicho que le veo en París para disputar allí la medalla de oro', señaló.

La probable clasificación de los nueve equipos para cuartos de final 'es una muestra de la gran fuerza del deporte español', añadió el presidente, que prefiere 'hablar de posibilidades' que de medallas.

'Una vez saldrán unas, otras saldrán otras, pero el deporte español tiene un nivel altísimo. Confío plenamente y estoy muy tranquilo con el resultado final', insistió.

Respecto a la salud mental de los deportistas, un asunto que han puesto sobre la mesa participantes en los Juegos como Naomi Osaka o Simone Biles, Alejandro Blanco apuntó que es una de sus grandes preocupaciones.

'Siempre hablo de la persona que está debajo del deportista. Son personas muy jóvenes que 'solo' están intentando ser los mejores del mundo. Eso es complicado de gestionar y el cerebro puede decir 'hasta aquí'', destacó.

'Lo importante', añadió, 'es que cuidemos sobre todo a la persona. Llega un momento en que no da más porque la carga psicológica, el esfuerzo continuo durante cinco años puede causar problemas de todo tipo. Es una de mis grandes preocupaciones, entender que cuando un deportista dice que no puede más, es que no puede más'.

Blanco dijo que, pese a incomodidades derivadas de las medidas de prevención frente a la pandemia, 'el mayor éxito de los Juegos es que se hayan organizado'.

'Eso para mí es el diez. Todo lo demás es diferente a los Juegos anteriores. Tenemos que entenderlo y ayudar, porque la medalla más grande es la salud de los deportistas y de toda la familia olímpica', aseguró. EFE

