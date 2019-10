$!Brasil reafirma contaminación de petróleo en sus playas proviene de Venezuela

Recife (Brasil), 22 oct (EFE).- El ministro brasileño de Medio Ambiente, Ricardo Salles, reafirmó este martes que el petróleo que desde comienzos de septiembre ha aparecido en unas 200 playas de todo el litoral nordeste de Brasil fue producido en Venezuela, aunque admitió que se desconoce cómo se produjo su derrame.

'No solo Petrobras (petrolera estatal) si no también otros laboratorios hicieron la comparación de las muestras de petróleo. Primero fue hecha una comparación con petróleo de origen brasileño y fue descartado porque no hay coincidencia molecular de ese petróleo con el nacional', afirmó Salles en declaraciones que concedió a periodistas en la ciudad de Recife.

Según Salles, después de analizar el crudo recogido con otras 'muestras que estaban archivadas', de accidentes de menor magnitud, 'fue detectada la coincidencia del petróleo encontrado en el litoral brasileño con un petróleo específico de Venezuela, incluso de dos o tres pozos que son los del potencial origen de ese petróleo'.

'No queremos decir que ese petróleo se está derramando en Venezuela y llegando hasta aquí. Lo que decimos es que es un petróleo extraído de pozos venezolanos. Lo que podemos decir es que es petróleo venezolano pero cómo llegó al litoral brasileño todavía no lo sabemos y esa es la investigación', aclaró Salles.

Sobre esa investigación, el ministro detalló: 'Estamos en contacto con otras guardas de las Marinas de otros países para hacer un reconocimiento de los orígenes de este petróleo'.