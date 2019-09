Brasileña Guajajara representa a indígenas en marcha del clima en Nueva York

Nueva York, 20 sep (EFE).- Vestida con ropas tradicionales indígenas, la activista brasileña Sonia Guajajara participó este viernes en la multitudinaria marcha por el clima de Nueva York "para representar a los pueblos indígenas del mundo".

En una entrevista a Efe, Guajajara, la primera mujer indígena candidata a la Vicepresidencia de Brasil, asegura: "Venimos a denunciar al Gobierno (brasileño), que está acabando con todos los derechos de los pueblos indígenas y con el medio ambiente".

"Nos unimos a las voces del mundo para denunciar el genocidio en Brasil y también para hablar del papel de los pueblos indígenas y sus territorios en mantener el equilibrio del clima", dice la líder del movimiento Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB).

Para Sonia, que esta mañana participó en Nueva York en una conferencia junto a otros líderes climáticos del mundo, los jefes de Estado y de Gobierno "tienen que hacer un compromiso que no sea solo financiero, sino dirigido a cambiar la manera de vivir. Los Gobiernos tienen que adquirir el compromiso de proteger, defender y restaurar los bosques".

Sobre los recientes incendios devastadores en Brasil, Guajajara insistió en que en su país hay "una coyuntura muy difícil" y culpó al Ejecutivo de Jair Bolsonaro de lo ocurrido, ya que, según la activista, los fuegos "son provocados por las políticas del Gobierno que ha acabado con toda la legislación ambiental y ha vaciado todas las agencias del medio ambiente".

"El bosque no se recupera en esta generación, porque la destrucción se ha hecho a través de los años y de las generaciones", sostiene antes de mostrar su preocupación por "los efectos del cambio climático" y de reclamar que los pueblos indígenas son "los guardianes legítimos de la Madre Tierra".

Además, denuncia que el Gobierno ha favorecido "un discurso que impulsa el odio, la violencia y la invasión de nuestros territorios".

Guajajara ha marchado en una protesta multitudinaria convocada por jóvenes activistas medio ambientales para pedir un planeta libre de emisiones contaminantes y de combustibles fósiles.

En la marcha, donde las autoridades esperan un millón de participantes, se podían ver lemas como "Salvar a nuestro Planeta", "No podemos decir que no lo sabíamos", "No hay planeta B" o "Sé parte de la solución, no a la polución. EFE