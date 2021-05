Brasileño detenido en Egipto por colgar vídeo con burlas sexuales a vendedora

El Cairo, 31 may (EFE).- La Fiscalía de la ciudad de Luxor, en el sur de Egipto, inició hoy una investigación contra un ciudadano brasileño por acosar a una vendedora de souvenirs a la que grabó mientras se burlaba de ella con comentarios sexuales aprovechando que no le entendía y colgó luego el vídeo en las redes sociales.

El detenido ya ha sido interrogado con la asistencia de su embajada y de un traductor, indicó a Efe una fuente judicial.

El caso ha desatado una fuerte polémica en Egipto a raíz de la detención el domingo del turista brasileño, al que la prensa egipcia identificó como cirujano de profesión e 'influencer' en Instagram.

Tras la publicación del vídeo en las redes sociales, apareció un hashtag que se hizo viral pidiendo la detención del brasileño, gracias a lo cual la policía pudo identificar a la víctima y al presunto acosador, que fue arrestado, según informó el Ministerio de Interior egipcio.

Durante el interrogatorio, según la fuente judicial, le fue mostrado al detenido el vídeo en el que aparece acosando a la víctima.

En la grabación, mientras ella le intenta vender unos papiros, él aprovecha que ella no habla portugués para hacerle comentarios de connotación sexual para ridiculizarla, lo que causó malestar entre usuarios de las redes tanto en Brasil como en Egipto, que rechazaron lo ocurrido.

El acoso sexual es un fenómeno muy común en el país árabe conservador y habitualmente las autoridades no toman medidas, pero desde el año pasado han sido denunciados varios casos a través de las redes sociales y eso ha llevado a la detención y juicio de los acosadores, en lo que algunos han denominado el movimiento 'Me Too' egipcio. EFE