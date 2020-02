Brasileños solo volverán de China si hay ley de cuarentena, dice Bolsonaro

Brasilia, 31 ene (EFE).- El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó este viernes que su Gobierno no repatriará a los brasileños que se encuentra en las áreas de riesgo del coronavirus en China hasta que el Congreso no apruebe una ley que garantice la protección de los ciudadanos dentro del país.

'Si allí tenemos algunas decenas de vidas, aquí tenemos 210 millones de brasileños', aseveró Bolsonaro, quien advirtió además que cualquier persona que quiera entrar al país deberá 'someterse a unos trámites de protección'.

El mandatario, líder de la ultraderecha brasileña, mantuvo esta tarde una reunión con los ministros de Defensa, Salud y Relaciones Exteriores, entre otros, para evaluar los riesgos del coronavirus en el país.

Tras el encuentro, Bolsonaro explicó, en declaraciones a los periodistas en el Palacio de la Alvorada, su residencia oficial en Brasilia, que su Gobierno está estudiando estrategias para facilitar el regreso de los brasileños que se encuentran en China, epicentro del coronavirus, causador de la Neumonía de Wuhan.

Entre las medidas defendidas por Bolsonaro figuran la realización de pruebas médicas a los viajeros para que la contaminación sea descartada antes de la entrada en el país y la creación de un área de aislamiento temporal.

Sin embargo, el mandatario señaló que, para que la cuarentena sea implementada, es necesario una articulación previa con el Congreso y la Justicia, ya que Brasil no cuenta con una ley específica para atender a este tipo de situación.

'Tiene que ser pensado, conversado anticipadamente con el jefe del poder judicial, conversado con el Parlamento también', dijo.

'Si no nos ponemos de acuerdo, no vamos a buscar a nadie. La intención del presidente no va a buscar a nadie', sostuvo.

Destacó también que las operaciones de repatriación suelen tener un elevado coste y que un vuelo fletado podría ascender sobrepasar los 500.000 dólares.

'Si vamos a fletar un vuelo, (el valor) es por encima de los 500.000 dólares. Puede que sea poco para el tamaño del presupuesto brasileño, pero depende del Parlamento', expresó.

Según el último balance del Ministerio de Salud, el número de casos sospechosos del coronavirus en Brasil subió de 9 a 12, aunque otros 10 fueron descartados por las autoridades sanitarias del país.

Hasta el momento, la cartera aseguró que no hay ninguna confirmación de que alguna persona porte el virus chino en Brasil.

La pasada semana, el Gobierno brasileño instaló un Centro de Operaciones de Emergencia formado por técnicos especializados en atención de posibles emergencias de salud y que contará con reuniones diarias para vigilar el riesgo del coronavirus y centralizar las informaciones. EFE