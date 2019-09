BREXIT GIBRALTAR

Algeciras (España), 13 mar (EFE).- El ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, aseguró este viernes que "sobrevivirán" a un "brexit" duro y que su Ejecutivo tiene ya preparadas soluciones a los problemas que una posible ruptura "abrupta" del Reino Unido de la Unión Europea (UE) puede provocarles.

En una rueda de prensa, Picardo destacó que no cree que pueda llegarse a la dramática situación que describe el informe Yellowhammer, elaborado por el Gobierno británico para aventurar los peores escenarios tras un "brexit" sin acuerdo y que apunta a graves problemas de abastecimiento de comida y medicinas en Gibraltar y retenciones de horas para cruzar la frontera con España.

Según el ministro principal, este informe está desfasado y "se ha actualizado", aunque todavía no ha sido publicado.

El nuevo informe "no va a ser de ninguna manera tan dramático" en sus suposiciones sobre las consecuencias que tendrá para Gibraltar un "brexit", porque Gibraltar ya ha preparado medidas para "lidiar" con una salida sin acuerdo, dijo Picardo.

Ello "no quiere decir que el 'brexit' duro sea fácil y que tenemos ganas de que llegue. Es malo para Gibraltar, para España, para Reino Unido, para Londres, para Edimburgo, para Bruselas y para todo el mundo, es una cosa que deberíamos evitar por todos los medios".

Tras remarcar que en Gibraltar "no queremos ningún "brexit", sea pactado o no pactado", Picardo aseguró que podrá superar uno "duro" "y mas", como demostró 1969 cuando España cerró la verja fronteriza, convirtiendo al enclave británico en "una pequeña isla económica y física".

Con respecto a las relaciones con sus vecinos, señaló que con un "brexit" duro "todos tenemos una gran responsabilidad de ser generosos".

"Porque no haya un acuerdo entre Reino Unido y Bruselas no quiere decir que nos tenemos que tratar de ninguna manera, tenemos que pensar en las capas más vulnerables de nuestras sociedades y en particular de nuestros trabajadores", subrayó.

Gibraltar, colonia británica desde 1713, está situada en el extremo sur de España y los Gobiernos españoles han reclamado de forma reiterada a Londres su retorno a la soberanía española. EFE

