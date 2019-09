Brian Lozano, feliz con su mejor momento y por volver a la Celeste

Torreón, (México) 24 sep (EFE).- El centrocampista uruguayo Brian Lozano aseguró este martes que pasa por su mejor momento en las filas del Santos Laguna, líder del torneo Apertura mexicano, y se declaró feliz al volver a ser convocado a la selección de su país.

'Estoy en mi mejor momento con Santos, disfruto lo que hago, pero también gozo con lo colectivo. Al final el equipo es lo importante. Además, me siento satisfecho por regresar a la selección uruguaya', dijo a Efe el jugador de 25 años.

Lozano suma cinco goles en el torneo Apertura y ha sido una de las claves de la buena campaña del líder, que también tiene la segunda mejor línea goleadora del campeonato.

'Venimos por buen camino, trabajamos bien, con respeto a los rivales y ellos nos han aprendido a respetar. Ante todo, no perdemos la humildad porque uno de nuestros objetivos es ser la revelación del torneo, lo vamos consiguiendo así que lo importante es llegar a la liguilla', señaló.

Lozano, campeón con Santos en el Clausura 2018, afirmó que aún faltan detalles por corregir en el juego de su equipo y uno de esos, es tener mayor tiempo de posesión de pelota, algo que su compatriota, el técnico Guillermo Almada, les insiste en cada entrenamiento.

'Hay cosas por mejorar. No podemos perder la intensidad, la velocidad y la fuerza conjunta que nos han hecho poderosos, aunque sabemos que todo eso parte de la tenencia del balón; es algo que nos falta porque hay ratos en que nos quedamos sin control y Almada nos ha pedido mejorar eso', dijo.

Lozano llegó en 2015 al América, equipo en el que apenas jugó nueve partidos. Después de retornar a Uruguay fichado por Nacional, el Santos Laguna le confió la creación ofensiva y ahora acumula 95 partidos con 13 goles.

'Mi paso por América fue una experiencia, ni buena ni mala. Solo una experiencia. No me fui de ahí por bajo rendimiento, eso lo sé y me tiene tranquilo. No tuve oportunidades, jugué poco y la recuperación de una lesión fue lenta. Hoy tengo mi mejor momento y estoy agradecido con Santos', concluyó. EFE