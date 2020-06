Camilo y Pablo Alborán dan voz al duelo de las despedidas con 'El mismo aire'

Alicia Civita

Miami, 14 jun (EFE).- El cantautor colombia Camilo y su colega español Pablo Alborán están encantados con el resultado de su colaboración en el tema 'El mismo aire', que abordaron como una herramienta para explorar el duelo por los adioses, tanto los románticos como otros que ha provocado la pandemia del coronavirus.

'Es precioso lo que está pasando. La gente está como descubriendo y redescubriendo lo que hemos creado en tu maravillosa canción', dijo Alborán a Camilo durante una entrevista por videollamada con Efe, en la que los dos artistas conversaron desde sus casas en las ciudades de Málaga (España) y Miami, respectivamente.

'Esta mañana estaba leyendo los comentarios en YouTube y hay gente que dice 'y yo que pensaba que no tenía nada por lo que estar triste, siento que me duelen cosas que ya ni me acordaba'. La canción es justamente un retrato de ese dolor que es tan universal como es un final', señaló Camilo, autor del tema, quien fue sorprendido cuando el español le instó a hacer una nueva versión juntos.

Y es que 'El mismo aire' es una de las baladas más conmovedoras del tercer disco de Camilo, titulado 'Por primera vez', que salió este abril.

El artista colombiano incluyó allí éxitos como 'Tutu', su canción con Pedro Capó, a la que se sumó luego Shakira en un remix, o 'Por primera vez', su colaboración con Evaluna Montaner, su esposa de hace cuatro meses y la directora de video del tema.

No había planes de hacer algo especial con 'El mismo aire', hasta que 'se me pegó la canción, no podía cantarla ni cuando hacía deporte. Me pegó por muchísimas cosas', contó Alborán.

Cercanos en estilos de composición y por su pasión por la música, Camilo, de 26 años, y Alborán, de 31, se tratan de 'hermanito' y ya tenían ganas de hacer algo juntos desde hacía meses. La decisión de comenzar a colaborar con el tema se les hizo fácil.

'Esta es una canción que duele, porque es el momento en el que te das cuenta de que has amado tanto a una persona y después no puedes ni decirle 'hola, cómo estás'. Ese dolor lo ha sentido, se podría decir, que casi todo el mundo. Pero está escrita con un lenguaje directo y sencillo y no se necesita más', agregó el artista español.

'Es la magia de este pedazo de canción que te has escrito, Camilo', expresó Alborán al colombiano.

LA RESPONSABILIDAD DEL ARTISTA

Los dos coinciden en que la música es una herramienta en la que el compositor se desahoga de sus sentimientos y el público los desentierra, pero todos comparten ese dolor en un inconsciente o en un subconciente duelo.

'Cuando escribí 'El mismo aire' sentí que estaba contando la historia de alguien más, pero cuando la escuché me remontó también a la ruptura más fuerte de mi vida, hace muchos años', confesó Camilo, quien comenzó su relación con su esposa en 2014.

Quizá por su juventud sintió el golpe más fuerte y sabe que no será la última despedida que le romperá el corazón.

'Yo soy un observador y estamos en un momento muy complejo en el mundo. Las tormentas globales, la pandemia, la crisis económica, las protestas. Además, están las tormentas familiares a consecuencia de todo esto. Las parejas y familias están teniendo unas dinámicas que te unen más o que te dejan también sin poder respirar el mismo aire', agregó.

Por eso, se siente 'muy responsable' de lo que escribe y espera que el tema permita a la gente 'darle nombre al demonio que quizá los tiene atascados en un duelo, o en una situación tóxica para ellos', completó.

Para Alborán, la mejor canción es esa que 'no solo es un desahogo para ti, sino que también le sirve a otra persona'.

'Cuando eso pasa, te devuelve el regalo. Es un intercambio de generosidad. Es una bendición. El que salga algo de ti, que otros se puedan apropiar y hacerlo de todos y que además te dé de comer y te permita vivir. Es realmente una gran responsabilidad', dijo.

EN DOS LUGARES MUY DIFERENTES

La suspensión de actividades como parte de los esfuerzos por contener la pandemia agarraron a estos dos artistas en lugares muy diferentes.

Camilo preparaba su primera gran gira internacional. Alborán solo quedó con un concierto por dar y estaba listo para replegar sus velas y enfocarse en lo que describió como 'el disco más importante' de su carrera.

El malagueño ha aprovechado el tiempo para crear un estudio en su casa y pasar tiempo con su familia 'como cuando era un crío'.

Camilo lleva semanas en la casa de Ricardo Montaner en Miami, donde se ha recluido con Evaluna, la hija menor del cantante argentinovenezolano, y sus hermanos Mau y Ricky.

Habla a menudo con sus padres, que se mudaron de Colombia a la República Dominicana hace unos años y trata 'de vivir el día a día, observando un mundo más reducido, pero inmenso en amor'. EFE

ac/arm

(foto)(video premium)

Accede a contenido premium exclusivo, con fotos y vídeos, en el nuevo producto Entretenimiento América de Efe Servicios (https://bit.ly/EFEentretenimiento). En Twitter puedes seguirnos con el hashtag #EFEentretenimiento.