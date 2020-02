Cancillería mexicana anuncia avances en el regreso de ciudadanos desde Wuhan

México, 31 ene (EFE).- El canciller de México, Marcelo Ebrard, informó este viernes que ya se han dado algunos avances en las gestiones diplomáticas para evacuar a ciudadanos mexicanos que se encuentran en Wuhan, China, lugar de origen del coronavirus.

Según cifras del Gobierno de Pekín, el agente infeccioso ya ha afectado a casi 10.000 personas y causado 213 muertos y desde Wuhan continúan los esfuerzos de distintas naciones para evacuar a ciudadanos extranjeros.

'Estamos en comunicación con los compatriotas que han solicitado apoyo en Wuhan, China. Les informo que hemos avanzado de manera significativa en las gestiones diplomáticas para hacer los traslados por la vía más expedita posible. Todas las opciones han sido consideradas', apuntó el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en un mensaje en Twitter.

Antes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recordó que aunque no ha habido ningún caso en el país eso 'no quiere decir que no se presente' a futuro, tal y como han dicho las autoridades sanitarias mexicanas en días anteriores.

'No debe de haber alarmas, se piensa que no es tan dañino, tan fatal este virus llamado coronavirus. Sin embargo, inquieta' , dijo López Obrador.

Hasta ahora México ha identificado nueve casos sospechosos, los cuales han sido descartados por lo cual se mantiene la alerta ante la presencia de personas que tengan antecedentes de viaje a China y que requieran atención.

Las medidas de México tomó contra el coronavirus de Wuhan fueron legitimadas el jueves con la declaración de emergencia internacional de la Organización Mundial de la Salud (OMS), dijo Jean-Marc Gabastou, de la Organización Panamericana de la Salud.

La OMS declaró la emergencia internacional ante la presencia en casi una veintena de países del coronavirus de Wuhan, y por miedo a que la epidemia pudiera llegar a países con sistemas sanitarios insuficientes para detener la rápida infección.

Esta declaratoria 'ha legitimado todos los esfuerzos oportunos que tomó la Secretaria de Salud de México para el control de la enfermedad y para ofrecer seguridad a la población', afirmó Gabastou en una rueda de prensa con autoridades sanitarias de este país.

El experto en emergencias resaltó que México fue el primer país en la región latinoamericana en reaccionar con medidas concretas, de alerta, de rehabilitación, de reactivación de los procesos procedimientos y lineamientos con el reglamento internacional.

Gabastou dijo que México ha sido el único país que ha implementado en la región el algoritmo ideal para la detección y confirmación de casos, emitiendo un diagnostico diferencial para otros virus. EFE