Candidato opositor al estado de Chávez dice que separación de poderes es nula

Caracas, 30 nov (EFE).- El opositor Freddy Superlano, candidato en los comicios regionales en Barinas -estado del fallecido presidente Hugo Chávez- aseguró este martes que la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de repetir las elecciones a la Gobernación para el próximo 9 de enero refleja que en Venezuela la separación de poderes es 'nula'.

'No solamente son tecnicismos de lo que tiene que ver con el árbitro electoral, no solo tiene que ver con la presencia que tengamos ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), si no que tiene que ver con la nula separación de poderes del Estado. Tiene que ver con que no hay independencia de poderes y que un poder controla a otro', indicó Superlano en una rueda de prensa en Caracas.

Asimismo, dijo que acudirá a instancias nacionales e internacionales, sin especificar cuáles, para enfrentar esta decisión que calificó de 'injusticia'.

'Vamos a luchar ante todas las instancias nacionales e internacionales (por) la injusticia que se acaba de hacer contra el pueblo de Barinas', señaló.

A su juicio, se dio un 'golpe institucional' a la región, a las instituciones y a lo que representa el voto como expresión popular.

El TSJ ordenó la repetición de los comicios en Barinas luego de recibir una acción de amparo constitucional interpuesta por Adolfo Superlano, considerado disidente de la oposición, alegando una violación de derechos constitucionales, entre otras cosas, porque Freddy Superlano se presentó pese a estar inhabilitado.

El candidato recordó que en agosto del año pasado fue uno de los más de 100 indultados por el presidente Nicolás Maduro.

'Al parecer, el propio TSJ desconoce los indultos de Nicolás Maduro, como el que nos dio el pasado 31 de agosto (2020)', apostilló.

A su juicio, esta situación también sirve para entender que hay 'fracturas' dentro de las Fuerzas Armadas, entre los poderes del Estado y de la 'cúpula gobernante'.

Sobre la renuncia de Argenis Chávez a la Gobernación y a la candidatura para la reelección, Superlano indicó que responde a que el 'chavismo fue derrotado en Barinas'.

'Su renuncia es tardía (...) el pueblo le está exigiendo la renuncia desde el propio domingo (21 de noviembre)', expresó.

Por otra parte, el dirigente no aclaró si la oposición acudirá a los comicios del 9 de enero ordenados por el TSJ y añadió que harán una consulta con el equipo político.

'No creo que haya apuro, en el caso que decidamos participar le vamos a dar una redoblona. No nos cabe la menor duda', apuntó. EFE

sc/sb/laa

(foto)(video)