Cantante Rafa Pabón difunde nueva canción contra el racismo y abuso policial

San Juan, 6 jun (EFE).- El artista puertorriqueño y cantante de música urbana Rafa Pabón difundió este sábado una nueva canción a través de sus redes sociales sobre el asesinato de George Floyd en el que asegura que no se puede normalizar el racismo, 'no podemos normalizar el discrimen ni el abuso', y pide por un mundo sin ninguno de los tres.

En declaraciones a EFE señaló que lo verdaderamente importante es que no 'normalicemos esto que ya en estos tiempos no puede ser permitido y hasta que no se respeten esos derechos y valores, que te enseñen en casa, no debemos dejar la lucha'.

En el vídeo grabado este viernes en el sector de Condado de San Juan, en blanco y negro y tonos marrones, se ve como un policía le detiene y le tumba en el suelo poniéndole la rodilla encima.

'Soy culpable por mi pelo rizo y mis labios gruesos. Si ser negro es un crimen llevame preso', comienza la pieza musical.

En otro momento, asegura que 'mientras no haya justicia la ley nunca tendrá peso' y que la verdadera pandemia 'es la discriminación racial'.

Pabón también canta que algunos policías 'tienen mi libertad porque el aire me quieren quitar' y que 'mancharon de sangre' el uniforme azul.

'Sin justicia no hay ley. Cero tolerancia. No tengo tranquilidad mientras no exista la equidad', asevera el artista en el canción quien indica que estos días 'la gente pone las leyes en la ciudad'.

En el vídeo el interprete combina imágenes de las protestas de estos días por el asesinato de Floyd.

El año pasado Pabón irrumpió en el TOP 40 del Hot Latin Songs Chart con el sencillo 'Pa Mí', junto a Dalex, aunque dicho tema también cuenta con una remezcla, 'Pa Mí' (remix), en el que también aparecen Sech, Cazzu y Feid.

Pabón también participó en el primer disco de Jhay Cortez -otro de los nuevos exponentes del género urbano-, 'Famouz', en el tema 'Cuando bebe'.

El pasado 13 de marzo lanzó 'Te Tocó Perder', su nuevo sencillo en el que colaboran compatriotas suyos como el veterano dúo de reguetón Zion y Lennox y Noriel.

El primer disco de Pabón, que se titularía 'Inefable', estaba previsto que saliera este año y, según dijo a EFE en una reciente entrevista, incluirá otras destacadas colaboraciones, entre ellas las del grupo cubano Orishas.

Ese junte y enlace con Orishas refleja parte de los intereses musicales de Pabón, quien es seguidor de otros artistas cubanos, como Silvio Rodríguez y los salseros Alexander Abreu y su orquesta Havana D'Primera, y Los Van Van.

Su afán salsero también se perfila por haber colaborado con artistas como Michael Stuart o la orquesta Puerto Rican Power. EFE

