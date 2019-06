$!Capital haitiana trata recobrar normalidad mientras se anuncian más protestas

La capital de Haití, Puerto Príncipe, trata este miércoles de recobrar la normalidad tras dos días prácticamente paralizada por protestas, mientras que grupos sociales y sindicatos anuncian manifestaciones para este jueves y viernes en contra del presidente Jovenel Moise.



Las escuelas y los negocios abrieron en varios puntos de la capital después de dos días cerrados por precaución en medio de la tensa situación tras las protestas que se escenificaron entre el domingo y el martes en reclamo de la dimisión de Moise y que dejaron varios muertos, entre ellos un periodista.



En las calles se observa un mayor flujo de vehículos del transporte público, aunque en algunas zonas de la capital otros servicios siguen siendo precarios, según comprobó Efe.



En tanto, el Hospital Universitario del Estado, el principal de Puerto Príncipe y paralizado estos días por una huelga del personal de salud, comenzó a brindar servicio, pero con dificultad debido a que muchos médicos no han podido llegar por la situación en la capital y otros puntos del país, también afectados.



Por su lado, movimientos sociales y sindicatos de transporte y de maestros han convocado a manifestaciones para mañana jueves y el viernes en los alrededores del Palacio Nacional, donde al menos dos personas murieron durante una masiva concentración el pasado domingo.



Las protestas empezaron el domingo cuando miles de personas salieron a las calles de Puerto Príncipe y de otras ciudades del país días después de que el Tribunal Superior de Cuentas emitiera un informe que involucra a una empresa de Moise en el supuesto manejo irregular de fondos de Petrocaribe.



El mismo domingo, André Michel, portavoz del sector Democrático y Popular, que agrupa a varios líderes de oposición y organizaciones sociales, dijo a la prensa que contaron "siete muertos y más de cien heridos" durante las protestas de ese día.



Un día después, el lunes, murieron tiroteados y a manos de desconocidos dos hombres en Puerto Príncipe, entre ellos el periodista Pétion Rospide, quien trabajaba para la emisora Radio Sin Fin (RsF) y frecuentemente se pronunciaba sobre el supuesto manejo irregular de fondos de Petrocaribe, mediante el cual Venezuela suministra petróleo a Haití a precios blandos.



El pasado 31 de mayo la Corte Superior de Cuentas de Haití envió al Parlamento (bicameral) su informe final sobre la investigación que realizó sobre los supuestos actos de corrupción en Petrocaribe.



Según detalles conocidos por la prensa, la investigación desveló que la compañía Agritrans del presidente haitiano recibió millones de dólares para la ejecución de varios proyectos pero no los ha llevado a cabo.



Asimismo, el texto revela que al parecer existe una red de funcionarios dentro del Gobierno que gestiona la obtención de contratos para amigos del expresidente del país Michel Martelly, así como para el ex primer ministro Laurent Lamothe.



El reporte de la Corte Superior de Cuentas califica de "grave" la manera en que varios Gobiernos han gastado más de 2.000 millones de dólares de los fondos de Petrocaribe entre 2008 y 2016, la mitad de los recursos generados por el programa durante ese período.



El documento está en poder del presidente del Senado y de la Asamblea Nacional haitiana, Carl Murat Cantave, quien deberá tramitarlo ante la Justicia.



Este martes, un grupo de más de 20 legisladores de Haití remitió una carta al presidente de la Cámara de Diputados y vicepresidente de la Asamblea Nacional, Gary Bodeau, instándole a presentar una acusación contra Moise por supuesta malversación de fondos.



En la misiva, los diputados aluden a las posiciones manifestadas recientemente a este respecto por la Conferencia Episcopal de Haití, el Foro Económico del sector empresarial privado, la Federación Protestante de Haití y las asociaciones de la sociedad civil "son inequívocas".