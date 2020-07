Carrasco: 'He trabajado duro para estar como estoy ahora'

Madrid, 31 jul (EFE).- El extremo belga del Atlético de Madrid Yannick Carrasco, que llegó al conjunto rojiblanco a finales de enero cedido del Dalian Yifang chino, consideró que ha 'trabajado duro' para alcanzar su actual estado de forma y ese trabajo se lo están 'devolviendo' sus compañeros y el entrenador, Diego Simeone.

Carrasco, que regresó al Atlético como cedido dos años después de haberse marchado a la Superliga china, ha ido ganando protagonismo conforme ha avanzado la temporada, hasta el punto de participar en diez de las once jornadas ligueras tras la reanudación, con cinco titularidades, un gol y cuatro asistencias.

'Me encuentro muy bien, he trabajado duro para estar como estoy hoy en día, el trabajo se paga, y hoy en día me lo están devolviendo bien los compañeros, el míster, porque he trabajado duro para estar hoy aquí con el equipo y ojalá siga así en esta racha', consideró el veloz extremo zurdo en declaraciones ofrecidas por el club.

El internacional belga ve al equipo 'muy fino' y con 'muchas ganas e ilusión' de cara a la Liga de Campeones que se disputará en Lisboa (Portugal), en la que el Atlético jugará el 13 de agosto contra el RB Leipzig alemán por un puesto en las semifinales.

'Sabemos que es un equipo que ataca muy bien, que es un buen equipo, que puede ser una sorpresa, pero nosotros sabemos a qué tenemos qué jugar y cómo tener qué hacer para seguir en esta competición y ganar al Leipzig', analizó.

Carrasco es uno de los ocho futbolistas de la actual plantilla que participó en la última final de la Liga de Campeones que jugó el Atlético en su historia, la del 2016 en Milán (Italia) contra el Real Madrid, en la que marcó el gol del empate 1-1, pero el conjunto rojiblanco cayó en los penaltis.

Esta nueva oportunidad será en Lisboa, escenario de la final que también perdió el conjunto rojiblanco en 2014 contra su eterno rival, pero con la diferencia de que tanto los cuartos como las semifinales serán a partido único y en terreno neutral, debido a la pandemia de coronavirus.

'Es un desafío muy grande para nosotros llegar lo más lejos posible. Es verdad que este año no es como los otros, pero nosotros somos profesionales y lo vamos a dar todo en Lisboa', prometió Carrasco. EFE

