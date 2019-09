Castañeda, en ausencia del campeón Arévalo, aspira a luchar por las medallas

Doha, 25 sep (EFE).- La fractura de clavícula que sufrió la semana pasada en Almería (España) el campeón mundial de 20 km marcha, Eider Arévalo, cuando montaba en bicicleta, deja solo a Alexander Castañeda en el equipo colombiano para los Mundiales de Doha, pero el metense no se arredra: 'La idea es poder luchar por las medallas', declaró a EFE a su llegada a la capitán catarí.

Castañeda vivió de cerca el accidente del campeón mundial, durante la concentración que el equipo colombiano ha realizado en Almería buscando condiciones climáticas que se asemejaran a las de Doha.

'Fue un suceso penoso, lamentable', asegura. 'Salíamos de entrenar y él utilizaba una bicicleta para ir al hotel. Madrugó, entrenó y cuando regresaba sufrió un accidente cerca de la pista y lamentablemente no puede estar aquí'.

Arévalo y Castañeda eran los dos únicos colombianos en 20 km. 'Cuatro habíamos conseguido el estándar (la marca mínima exigida), pero la Federación Colombiana, dentro de sus criterios de participación, tenía que para estar en Doha el pronóstico tenía que ser quedar entre los 10 mejores, por eso sólo fuimos seleccionados Eider, para defender su título del mundo, y yo, que llevo una progresión significativa', explicó.

La ausencia del campeón del mundo le deja solo ante el peligro. 'La baja de Eider me deja a mí con toda la responsabilidad y tengo que responder a las expectativas. Yo también estuve con lesiones antes de venir acá, no tan graves como lo que le ha pasado a Eider, pero espero responder del mejor modo'.

Castañeda llega a Doha como novato. 'Es mi primer campeonato mundial dentro de la categoría de mayores. En juvenil ya participé: en México quedé octavo y en Canadá décimo. La idea es poder luchar aquí por las medallas', apuntó.

Sobre la polémica sobre el calor de Doha, confesó que 'es bastante abrumador', sobre todo porque no suelen competir en estas condiciones. 'Habitualmente competimos en Europa, en ambientes fríos. La competencia más caliente es la de La Coruña y se anda superbién, no se superan los 25 grados. Aquí podemos estar de noche a 35 y eso le deja a uno muy pensativo'.

'Hemos entrenado en condiciones parecidas y uno siente como al cuerpo le cuesta mantener su propia temperatura y su ritmo cardíaco, habrá que tener cuidado con la estrategia', advirtió.

Utilizará, anticipa, una táctica conservadora. 'Habrá que salir muy tranquilos y ser rápidos al final. Empezar reservado. No es lo mismo sufrir el golpe de calor en los primeros kilómetros que en los últimos cinco. Si salen a cinco minutos el kilómetro, yo encantado'.

También habrá de cuidar la técnica, pero no le asusta. 'Con la técnica no tengo ningún problema. So he tenido una sola descalificación desde juvenil, y ahora tengo 27 años', aseguró. EFE