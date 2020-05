¿Casualidad o 'baby boom'? Famosos aprovechan la cuarentena para encargar bebés a la cigüeña

El protagonista de 'The Young Pope', del director Paolo Sorrentino, ya es un padre experimentado, pues este bebé es el sexto para el actor de 47 años.

Lo cierto es que algunas de las parejas más populares del cine y de la moda han decidido dar el paso antes de la pandemia aunque han comunicado que ampliaban la familia durante este tiempo. Un buen momento personal que se ve favorecido por la incertidumbre de un sector, el cine y la moda, que no sé sabe cuándo va a comenzar a pleno rendimiento.

Jude Law y Phillipa Coan, Gigi Hadid y Zayn Malik, Joaquin Phoenix y Rooney Mara son algunas de las parejas populares que han anunciado que serán padres a final de año, pero no las únicas.

La modelo Gigi Hadid y el cantante británico Zayn Malik van a ser también padres. La modelo ya estaba embarazada de algunas semanas cuando desfiló en la Semana de la Moda de París, así lo ha confesado en sus redes sociales, mientras asistía a un encuentro virtual sobre cómo se maquillaba con una de sus estilistas de cabecera.

'Nunca me he sometido a ningún relleno estético, es simplemente la naturaleza', dijo mientras mostraba un rostro más redondeado, luciendo una amplia camisa rosa chicle que no dejaba ver los cambios en su anatomía.

En su día, algunos medios acusaron a la modelo de retocar su rostro, durante aquellos días de desfiles, pero hasta ahora Hadid no había realizado ningún comentario sobre ello.

Para la pareja este es su primer hijo después de cinco años de relación.

JOAQUÍN PHOENIX Y ROONEY MARA