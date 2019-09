Celine Dion presume de 'imperfecciones' físicas en su último vídeo

Madrid, 26 sep (EFE).- Una verruga en la nuca, líneas de expresión marcadas por la edad, una espalda huesuda o cejas asimétricas... De todo ello presume Celine Dion en el vídeoclip del tema con el que vuelve a la música en inglés tras seis años sin discos nuevos en el mercado.

'Imperfections' es el título del tema al que la canadiense ha puesto en las últimas horas imágenes en blanco y negro, entre ellas algunos primeros planos de su rostro desmaquillado y de esas pecularidades corporales que la sociedad tacha de taras físicas.

Por contraste, modelos de alta costura visten a la cantante de 51 años de edad, quien desde hace un tiempo cuenta con el bailarín y estilista español Pepe Muñoz como asesor y estrecho colaborador.

El tema, producido por Dallas Koehlke (DallasK) y escrito por este mismo y por Ari Leff (más conocido como Lauv), Michael Pollack y Nicholas Perloff-Giles, formará parte del disco 'Courage', cuya publicación está prevista para el 15 noviembre.

'Tengo mis propias imperfecciones / tengo mi propia colección de arañazos que ocultar / Tengo mis propias imperfecciones / Y no puedo sujetar tu corazón mientras intento arreglar el mío', canta Dion en la letra de esta canción, una de las primeras que lanza tras la muerte en 2016 del que fuera durante 22 años su marido, René Angélil.

Además de 'Imperfections', del nuevo álbum se han dado a conocer los temas 'Flying On My Own', 'Lying Down' (tema con la firma de Sia y David Guetta, sobre cómo progresar frente a una relación tóxica) y la que le da nombre a su duodécimo disco de estudio en inglés, aún sin videoclip.

Dion, que concluyó recientemente su histórica residencia de 16 años en Las Vegas (EE.UU.), se encuentra actualmente embarcada en su nueva gira mundial, 'Courage World Tour', que recorrerá 50 ciudades de Norteamérica.

Con más de 250 millones de álbumes despachados en todo el mundo, la intérprete de 'My Heart Will Go On' es una de las artistas superventas de la historia, así como una de las más galardonadas, con cinco premios Grammy y dos Óscars de la Academia de Hollywood entre otras distinciones.

Natural de Quebec, fue en 1981 cuando inició su carrera discográfica con el disco 'La voix du bon Dieu', inaugurando una década de álbumes en francés en la que, además, se proclamó ganadora del Festival de Eurovisión 1988 como representante de Suiza con la canción 'Ne partez pas sans moi'.

Fue en 1990 con 'Unison' cuando comenzó a publicar discos en inglés, aunque fue su participación un año después en la banda sonora original de la película animada de Disney 'La bella y la bestia' lo que la dio fama internacional.

Con 20 millones de copias vendidas en todo el mundo, su primer gran éxito en ventas fue el disco 'The Colour of My Love' (1993), que incluía la balada 'Think Twice', hazaña que superarían trabajos posteriores como 'Falling into You' (1996) y 'Let's Talk about Love' (1997), que incluía el tema central de la banda sonora original de 'Titanic', el citado 'My Heart Will Go On'.

Tras la muerte de su marido y enfrascada en su larga residencia en Las Vegas, hay que remontarse a 'Loved Me Back to Life' (2013) y 'Encore un soir' (2016) para encontrar sus últimos lanzamientos. EFE