César Évora reivindica en telenovela las segundas oportunidades y la libertad

Mónica Rubalcava

México, 25 feb (EFE).- El actor cubano César Évora hablará del enamoramiento en la etapa adulta, las segundas oportunidades en el amor y la libertad que las madres deben de tener en la familia en la telenovela '¿Qué le pasa a mi familia?'.

'Es muy importante que las madres tengan su espacio y su libertad. La historia va a cambiar la concepción de que el amor solo se vive en la juventud, este es un tema de discusión en muchas familias', dijo este jueves a Efe el actor, quien interpreta a Jesús Rojas en la telenovela.

La más reciente producción de Juan Osorio sigue la historia de Luz (Diana Bracho), una madre soltera que ha dado todo por sus tres hijos, mientras estos, por el contrario, se han encargado de maltratarla e ignorar sus esfuerzos de forma egoísta.

A lo largo de la historia ella vivirá el difícil proceso de explorar su propia libertad y privacidad al enamorarse de un hombre bondadoso y romántico que sus hijos no aceptarán.

'La relación que Jesús comienza con Luz es de amistad y va a ir evolucionando y convirtiéndose en una relación madura y adulta, pero eso traerá conflictos con los hijos, que cada uno está metido en su mundo', adelanta el artista.

JESUCRISTO DEL SIGLO XXI

La telenovela comenzó transmisiones este lunes pero el personaje de Évora aún no ha tenido aparición en esta. 'Va a salir más adelante, como Jesús en la Biblia que no aparece hasta el 'Nuevo testamento'', dice entre risas.

Aunque al principio le causa gracia, el actor comenta que en realidad Jesús Rojas sí tiene mucho que ver con el Jesús del cristianismo.

'Es un hombre que significa comprensión, amor al prójimo, empatía, sensibilidad y una serie de valores y asuntos que incluso en la sociedad están bastante perdidos. De cierta manera este personaje de Jesús se conecta con ese ideal del ser humano', explica.

Estas características le impiden al actor decir que tiene ciertos aspectos similares con su personaje, pues considera 'pretencioso' aceptarlo.

No obstante, ambos comparten la admiración y el reconocimiento de ciertos personajes, uno de ellos es el poeta chileno Pablo Neruda.

'Es un hombre muy conectado con la poesía de Neruda y yo soy un gran admirador de él y de su obra. Su biografía la he leído como tres veces, la conozco muy bien. Es un personaje que me ha sido muy cercano y aunque no es un tema fundamental en la historia, de alguna manera nos conectamos con eso', explica.

MOSTRAR LA PANDEMIA

La telenovela, que ha sido grabada en el céntrico estado mexicano de Guanajuato, muestra un contexto actual en el que sus personajes tienen que usar cubrebocas en la pantalla.

El tema de la pandemia se hace presente con la intención de crear consciencia ante la problemática que arrasa al mundo en estos tiempos y, a diferencia de otras producciones, esta es la primera que lo aborda con naturalidad.

'Es un problema mundial. Tocar el tema de la pandemia en una novela que se está haciendo en medio de una pandemia es importante', considera Évora, quien aplaude los esfuerzos que la producción lleva a cabo para combatir dicho tema.

Además, el actor de la serie 'La madrastra' (2005) está convencido de que la telenovela envía un mensaje de esperanza y solidaridad, así como de unión y comprensión a la familia, ahora que estas han tenido que convivir más por el confinamiento.

'Estamos pasando por un momento difícil pero en algún momento saldremos de esta', espera. EFE