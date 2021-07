Charlotte Vega, la española que llama con fuerza a las puertas de Hollywood

Madrid, 25 jul (EFE).- Pese a no ser tan conocida como otras actrices españolas de su generación, Charlotte Vega ya puede presumir a sus 27 años de haber rodado a las órdenes de Isabel Coixet o Alejandro Amenábar, de haber hecho películas junto a Michael Keaton o de haber protagonizado un 'remake' de terror en Hollywood.

Unos meses después que en Estados Unidos, este viernes pasado se ha estrenado en las salas de cine españolas 'Wrong Turn: Sendero al Infierno', una nueva versión de la exitosa saga de terror que comenzó hace 18 años con 'Km 666: desvío al infierno'.

Vega fue la elegida para interpretar a Jen, una de las protagonistas de la cinta, por el cineasta Mike P. Nelson, que la vio en otro de sus proyectos internacionales, la película irlandesa de terror “The Lodgers”.

La cinta estadounidense 'American Assassin', donde comparte interpretación con Michael Keaton, la serie estadounidense de Netflix 'La monja guerrera', la película polaca “Mosquito State” y la futura película 'Burial', rodada en Estonia, son algunos de los proyectos internacionales en los que ha participado la actriz.

“No es por decisión propia, sino por los papeles que me llegan. No es que yo decida no trabajar en España, porque la verdad que lo que a mí me llama es el proyecto, pero sí que es verdad que trabajar fuera te abre más puertas, hay más oportunidades y más trabajo”, cuenta a Efe en una charla a través de internet.

Nacida en Madrid en 1994, pero criada en la localidad barcelonesa de Sitges, de madre británica y padre español también nacido en el Reino Unido, el bilingüismo de Vega le ha abierto puertas más allá de España.

MÁS ALLÁ DE ESPAÑA

“Al ser de familia bilingüe, siempre tienes la parte multicultural de una persona que le gusta viajar y aprender idiomas. Pero depende de cada uno y sus objetivos. He oído hablar de actores españoles con muchísimo talento que los han buscado mucho fuera y no han querido porque se han querido quedar en España, y no hay una cosa mejor que la otra”, apunta.

A diferencia de otras españolas que han conseguido llegar a la meca del cine con papeles relacionados con el estereotipo de mujer latina, el físico de Vega (pelo rubio y tez clara) hace que pueda pasar por una estudiante estadounidense en apuros o por una soldado rusa en plena misión.

“De hecho, a veces me ha dado rabia, porque he querido hacer personajes españoles en proyectos internacionales pero yo no soy el estereotipo que buscan. No se dan cuenta de que en España somos de todos los colores y estilos”, comenta.

Vega lleva en activo desde 2013, cuando participó en la cinta de terror independiente “Los inocentes”. En ese año entró a formar parte de la serie diaria de Antena 3 “El secreto de Puente Viejo” y apareció en la película 'Mi otro yo', dirigida por la española Isabel Coixet, una de las cineastas con las que más ha trabajado.

En 2014, Vega protagonizó la película “El club de los incomprendidos” basada en el 'best seller' de Blue Jeans “Buenos días princesa”. La serie “Refugiados” de La Sexta (producida por BBC), 'Velvet' (de Antena 3) y la miniserie de Telecinco “Lo que escondían sus ojos” son algunos de sus trabajos en televisión en España.

En cine, volvió a trabajar con Coixet en “La librería” y con otros cineastas españoles como Jaume Balagueró en “Muse” o Alejandro Amenábar, como protagonista de un anuncio publicitario.

“Pronto voy a estar trabajando aquí de nuevo, en una película, pero todavía no puedo decir nada”, adelanta Vega, quien es consciente de que no es tan conocida en España como otras actrices de su generación.

“Conocida no creo, pero tampoco es algo que me preocupe ni es algo que busque. Simplemente lo que he buscado es que pueda trabajar, que tenga la oportunidad de hacer personajes interesantes y que me llenen', añade la intérprete, quien tampoco es muy asidua a prodigarse en redes sociales y solo las usa para temas personales.

'Entiendo que hay alguna gente que le funcione y productores que busquen eso, y habrá cine para todo, pero creo que nos equivocamos si pensamos que las películas solo se venden si metemos a personas con muchos seguidores, porque al final el espectador es mucho más inteligente que eso y busca ser sorprendido', explica. EFE

