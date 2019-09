Chícherova y otros 13 atletas rusos no podrán competir en Doha como neutrales

Moscú, 23 sep (EFE).- Anna Chícherova, campeona olímpica de salto de altura en Londres, y otros doce atletas rusos no podrán competir en los Mundiales de Doha como neutrales, según informó este lunes Federación Rusa de Atletismo (FRA).

El motivo de dicha exclusión es la investigación abierta contra ellos en el marco de la revisión de las pruebas antidopaje del laboratorio de Moscú, supuestamente implicado en la trama de encubrimiento de positivos de atletas rusos, denunciada en su momento por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).

Según la FRA, los atletas no podrán competir en el Mundial porque la AMA podría considerar necesario revisar las pruebas a las que se sometieron en su momento.

Chícherova, que fue privada en 2016 del bronce logrado en los Juegos de Pekín por consumo del esteroide anabolizante "Turinabol", había regresado a la competición en febrero con 36 años.

"Es muy probable que si no me hubieran sancionado no habría vuelto. Me lo han dicho muchas veces. Parece que necesito superar obstáculos en el camino", comentó entonces a Efe.

La atleta rusa, que llegó a saltar 2,02 metros en los campeonatos nacionales, aseguró que tenía grandes esperanzas de seguir la senda de la española Ruth Beitia, campeona olímpica con 37 años, y competir en Doha y en los Mundiales de Tokio.

Otras atletas que han sido excluidas son la campeona olímpica en los 20 kilómetros marcha en Londres, Yelena Lashmánova y la campeona mundial y europea de triple salto Yekaterina Koneva.

En principio, 29 atletas rusos -10 más que en 2017- competirán en Doha, y destacan Maria Lasitskene, campeona mundial y europea, y gran favorita al oro en salto de altura, y el campeón mundial de 110 metros vallas, Serguéi Shubenkov.

Según se supo este lunes, la Agencia Antidopaje Rusa (RUSADA) tiene tres semanas para responder a las nuevas reclamaciones de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), que amenazan su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

La AMA anunció este lunes una investigación debido a las dudas sobre la autenticidad de los datos recabados hace unos meses por la AMA en el laboratorio de Moscú, en alusión a una posible manipulación de las pruebas antidopaje.

"Nos han comunicado que la base de datos entregada a la AMA se diferencia ligeramente de la copia que los expertos de la AMA recabaron en Moscú en 2019. En qué consisten esas inconsistencias y a qué se deben lo esclarecerán los expertos en tecnologías digitales de ambas partes", señaló Pável Kolobkov, ministro de Deportes de Rusia.

La AMA tuvo acceso al laboratorio de Moscú a principios de año y tenía hasta el 30 de junio pasado para reexaminar las pruebas de dopaje que despierten sospechas, último paso para la rehabilitación definitiva del deporte ruso.

Hace un año la AMA rehabilitó con condiciones a la RUSADA, cuya licencia fue suspendida hace tres años entre acusaciones de dopaje de Estado.EFE