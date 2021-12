$!Claude Joseph dice gobierno de Ariel Henry no hace nada para esclarecer magnicidio de Jovenel Moise

El exprimer ministro y excanciller de Haití Claude Joseph afirmó este martes que el Gobierno encabezado por Ariel Henry no está haciendo “ningún esfuerzo” para extraditar desde Jamaica y Turquía a dos de los sospechosos de haber participado en el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moise, cometido en julio pasado.

El magnicidio de Moise fue cometido, según las pesquisas, por un comando de mercenarios que irrumpió en la residencia presidencial en la madrugada del 7 de julio sin hallar resistencia por parte de las fuerzas de seguridad que custodiaban la vivienda del mandatario.

“Hasta hoy no hay voluntad política para detener a los culpables. No se ha hecho ningún esfuerzo para pedir el traslado de (el colombiano Marco Antonio) Palacios como he hecho yo”, dijo Joseph, quien hasta hace poco era el canciller del país.

El exmilitar Palacios fue apresado en Jamaica en octubre pasado y pedido en extradición por Joseph cuando se desempeñaba como canciller de Haití.

El exfuncionario habló a los medios de comunicación durante su permanencia en la Escuela de la Magistratura de Frères, al noreste de Puerto Príncipe, a donde acudió para ser interrogado por el juez de la Instrucción, Garry Orélien, a cargo de las investigaciones del asesinato de Moise.

El interrogatorio no se produjo porque “no se cumplieron” las condiciones, explicó Joseph.