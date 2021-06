Coalición de medios denuncia la detención de periodista opositor bielorruso

Nueva York, 1 jun (EFE).- La coalición internacional de medios One Free Press Coalition denunció este martes la reciente detención del periodista opositor bielorruso Román Protasevich y otros casos de acoso y violencia contra periodistas que trabajan en zonas fronterizas o que se han visto obligados a exiliarse.

One Free Press Coalition, que cada mes publica un nuevo listado de casos urgentes sobre libertad de prensa, se enfoca en esta ocasión en este grupo de cara a la conmemoración el 20 de junio del Día Mundial de los Refugiados.

En la coalición participan las agencias internacionales de noticias Associated Press, Bloomberg, la Agencia Efe y Reuters, junto a otros medios, como las cadenas de TV CNN, Al Jazeera, Deutsche Welle, TV Azteca y Middle East Broadcasting Networks; o publicaciones como 'The Washington Post', 'Boston Globe', 'Corriere della Sera', 'The Financial Times', 'Süddeutsche Zeitung' o 'Forbes'.

Los '10 casos más urgentes' en junio, según One Free Press Coalition, son los siguientes:

1. Román Protasevich (Bielorrusia). Las autoridades bielorrusas desviaron recientemente a Minsk un vuelo comercial para arrestar a este periodista exiliado que cubrió las protestas contra el régimen de Alexandr Lukashenko.

2. Benjamín Morales (México). Este periodista local del estado fronterizo de Sonora fue encontrado muerto con varias heridas de bala a comienzos de mayo.

3. Ayham Greeb, Muhammed Subat, Moussa Al Jamaat y Okba Mohamed (Siria). Amenazados por su trabajo en Siria, estos periodistas han encontrado refugio en España y recientemente lanzaron la revista 'Baynana' ('Entre todos', en español).

4. Pouyan Khoshhal (Irán). Periodista encarcelado y forzado a exiliarse, continúa informando sobre la política en Irán y se enfrenta a volver a prisión si regresa a su país.

5. Natalia Zubkova (Rusia). Tras sufrir ataques y amenazas de muerte por sus informaciones, esta periodista y su familia se vieron obligados a abandonar su país.

6. Amade Abubacar (Mozambique). Este periodista de radio fue detenido tras cubrir la huida de familias de ataques en la provincia de Cabo Delgado y, a pesar de haber sido liberado, aún tiene cargos en su contra.

7. Carlos Ketohou (Togo). Director del medio 'L’Indépendant Express', se vio obligado a dejar su hogar tras ser detenido y recibir amenazas anónimas. Las autoridades han prohibido que su medio siga publicándose.

8. Can Dündar (Turquía). Periodista opositor exiliado en Alemania, está apelando una sentencia de más de 27 años de cárcel que se la ha impuesto en Turquía por supuestos delitos contra el Estado.

9. Gerall Chávez (Nicaragua). Forzado al exilio en Costa Rica desde 2018, Chávez ha seguido sufriendo amenazas en su contra y contra su familia, que sigue en Nicaragua.

10. Humayra Bakhtiyar (Tayikistán). Esta periodista y activista de los derechos humanos que ha cubierto política y corrupción se vio forzada a exiliarse en 2016 y sigue sufriendo el acoso de las autoridades de su país. EFE