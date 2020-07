Colombia: 4,9 millones más de desempleados por COVID-19

BOGOTÁ (AP) — El desempleo en Colombia subió en mayo al 21,4%, el nivel más alto en la historia del país, por la parálisis económica causada por la cuarentena obligatoria para frenar la propagación del nuevo coronavirus.

La cifra se compara con el 10,5% del mismo mes del año pasado.

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, solamente en mayo, 4,9 millones de personas perdieron su empleo mientras que los ocupados fueron 17,3 millones. Colombia tiene más de 50 millones de habitantes.

Los mayores afectados fueron el sector del comercio y de reparación de vehículos, en los que casi un millón de personas se quedaron sin trabajo, seguidos de la industria manufacturera, la administración pública y la educación.

Los sectores menos afectados fueron las actividades financieras, de seguros, suministro de electricidad, información, comunicación, actividades inmobiliarias y transporte.

La noche del martes, el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) Jaime Alberto Cabal señaló a The Associated Press que el nivel de desempleo es lamentable y muestra 'la contundencia del coronavirus, está arrasando con la economía en nuestro país, y lo más preocupante es que no hay nadie, ni nada que lo pare en este momento”.

“Con la pérdida de casi cinco millones de empleos en el último mes, es un llamado de alerta. Este es el momento de fortalecernos, especialmente en los procesos de reapertura del comercio en todo el país, que es el principal generador de empleo”, indicó.

La ciudad con la mayor tasa de desempleo fue Neiva, ubicada en el centro del país, donde el desempleo se ubicó en el 32,8%.

Hasta ahora el máximo nivel de desempleo había sido del 20,5% registrado en 1999.

Estas cifras son consecuencia de los efectos de la pandemia en la economía nacional, ya que en mayo buena parte del aparato productivo del país permaneció cerrado.

Según el Ministerio de Salud, en Colombia se han registrado hasta ahora 97.846 casos y 3.334 fallecidos por COVID-19 y 42.073 recuperados.