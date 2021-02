Comisaria Ferreira homenajea a las mujeres, 'eslabón fuerte' ante la pandemia

Bruselas, 28 feb (EFE).- La comisaria europea de Cohesión y Reformas, la portugues Elisa Ferreira, rinde homenaje a las 'heroínas' que han estado en la primera línea contra el covid-19, especialmente en el sector sanitario, y en general a todas a las mujeres por haber sido el 'eslabón fuerte' de la sociedad ante la pandemia.

El papel de la mujer es 'importante siempre, pero cuando hay una crisis como está se vuelve verdaderamente más importante', asegura Ferreira en declaraciones a Efe cuando se acerca la celebración del Día Internacional de la Mujer el próximo 8 de marzo.

El 'esfuerzo enorme' hecho por las familias y por los servicios de salud, por ejemplo, ha sido capitaneado en gran parte por una 'gran cantidad' de mujeres, que son 'unas heroínas, son heroicas', considera la comisaria portuguesa.

'Las mujeres están siendo un eslabón muy fuerte para aguantar una sociedad y una economía en un periodo tan difícil', afirma Ferreira, que llama a mantener esa 'resiliencia'.

Las mujeres 'somos más capaces de soportar con paciencia situaciones críticas prolongadas (...) hay que mantener esta resiliencia porque la crisis tardó más de lo que esperábamos y continúa, pero vamos a aguantar porque tenemos que salir juntas, juntos de esta situación', señala.

Esta previsto que el próximo jueves el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, entre otros, se reúnan en la Eurocámara en un evento de preparación del Día Internacional de la Mujer sobre las mujeres liderando la lucha contra el covid-19.

En este sentido, Ferreira destaca el 'coraje' y la 'capacidad de tomar decisiones más arriesgadas que nunca' que ha tenido el equipo de hombres y mujeres 'liderado' por Von der Leyen en estos tiempos de pandemia, y dice que no recuerda nada similar en la historia de la Unión Europea.

'Creo que la presencia de mujeres que sienten más el sufrimiento, el dolor, que son más sensibles, se preocupan más del grupo, intentan hacerlo lo mejor que pueden frente al drama, ha jugado un papel, no lo puedo comprobar científicamente, pero yo lo creo en términos subjetivos', explica la comisaria de Cohesión.

Por todo ello, añade, 'no es aceptable en el siglo XXI haya tantas mujeres que son víctimas de violencia. Esto, en una sociedad madura que defiende el Estado de Derecho, no es posible'.

'Hay países y sociedades en los que tenemos un nivel de agresividad y de violencia que no puede continuar, no puede continuar y no es posible en una Europa democrática, de derecho, tener tantas situaciones de violencia que llevan a la muerte de tantas mujeres todos los años', lamenta Ferreira. EFE

