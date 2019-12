Convocan para el martes más de 500 manifestaciones a favor del juicio a Trump

Washington, 16 dic (EFE).- Una cincuentena de organizaciones estadounidenses bajo el paraguas del movimiento 'Impeach and Remove' (Juzgar y destituir) convocaron para este martes más de 500 manifestaciones a lo largo de todo Estados Unidos para mostrar su apoyo al juicio político contra el presidente, Donald Trump, un proceso que previsiblemente el Congreso aprobará esta semana.

Los organizadores hicieron un llamado a los ciudadanos de 564 localidades repartidas por todo el país a concentrarse esta martes a las 17:30 hora local de cada una de las poblaciones, indistintamente del huso horario en el que se encuentran, bajo el lema 'Nobody Is Above the Law' (Nadie está por encima de la ley).

'La noche anterior a que la Cámara de Representantes lleve a cabo una sombría votación para iniciar el juicio político a Trump, vamos a dirigirnos a cada oficina congresional y plaza pública para declarar que nadie está por encima de la ley, mientras los congresistas deciden sus posiciones y los senadores observan', explicó esta organización en un comunicado publicado en su página web.

Numerosas entidades de todo el país, como la Marcha de la Mujeres, Voto Latino o Indivisible Guide, se adhirieron a esta convocatoria para demandar que se destituya al actual jefe de Estado.

Los demócratas dieron el pasado viernes un paso decisivo para abrir un juicio político al presidente Trump, por presiones a Ucrania, con la aprobación de los cargos contra él por parte del Comité Judicial de la Cámara Baja, cuyo pleno posiblemente decidirá esta semana iniciar el 'impeachment' gracias a su mayoría progresista.

El Comité Judicial aprobó los cargos políticos de abuso de poder y obstrucción al Congreso con 23 votos a favor, todos ellos demócratas, y 17 en contra de los republicanos.

La votación se produjo tras 14 horas de agrio debate el jueves entre los miembros de una bancada y otra, que los conservadores intentaron dilatar con la presentación de enmiendas al documento con los llamados 'artículos de 'impeachmen't', como se denominan en inglés el proceso de juicio político.

Se espera que el pleno de la Cámara Baja debata y vote la aprobación del juicio político a Trump el próximo miércoles, gracias a la mayoría demócrata, de manera que el 'impeachment' en sí pueda celebrarse en enero en el Senado, tras las festividades de navidades y año nuevo. EFE