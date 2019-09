Costa-Gavrás estrena en Grecia su particular visión del drama de la crisis

Atenas, 27 sep (EFE).- El director de cine Konstantinos Costa-Gavrás afirmó en la presentación de su película 'Adults in the Rooom' este viernes en Atenas que no le interesa mostrar la tragedia de la crisis griega como un documental, sino dar un punto de vista muy personal sobre cómo Europa gestionó las negociaciones.

'Entonces lo único que interesaba a Europa era cómo salvar a los bancos. No se interesaba por cómo vivía la gente o cómo llegó Grecia a la quiebra. Ya nadie habla de ello pero yo sí quería hablar de estas cosas', destacó el director.

La excusa perfecta para abordar el drama del pueblo griego, del que se siente parte a pesar de haber pasado casi toda su vida en Francia, le llegó con el libro del mediático exministro de Finanzas griego Yanis Varufakis, en el que cuenta los entresijos de las negociaciones del Gobierno de Syriza con las instituciones europeas a partir de su victoria electoral en 2015.

Costa-Gavrás contó que pidió a Varufakis escuchar las grabaciones que realizó durante dichas reuniones y al oirlas no pudo ignorar cómo Europa trata a sus Estados-miembros pequeños.

Yanis Varufakis, presente en la rueda de prensa, destacó por su parte que su libro no habría sido escrito así si no hubiera encontrado al director.

'Durante tres días escuchamos las grabaciones del Eurogrupo. Y cuando me puse a redactar sentí una responsabilidad enorme, por presentar las cosas tal como las había vivido, pero también por entender el punto de vista de mis adversarios', dijo Varufakis.

A aquellos que creen que la cinta presenta al exministro como un héroe en su particular papel de David contra Goliat por contar la historia desde su punto de vista, el comprometido director dijo que 'para mí no hay héroes. Solo hay personas que en algún momento dado juegan un papel importante. Y lo que me interesa es cómo actúan en ese momento concreto'.

En el caso de la crisis griega, añadió, le interesa mucho más el punto de vista de Varufakis que el de otros actores clave como Dijssenbloem.

'¿Cómo se puede respetar la opinión de un hombre que dijo que los griegos estaban en esta situación porque gastaron su dinero en alcohol y mujeres?', dijo Gavrás.

Ganador de dos premios Oscar, el de mejor película de habla no inglesa en 1969 con 'Z', y el de Mejor guión adaptado en 1982 con 'Desaparecido' (Missing), Costa-Gavrás no pudo estudiar en la Universidad de su país de origen porque su padre, colaboracionista en la resistencia contra los alemanes, fue declarado comunista por el régimen griego.

De ahí que a los 19 años de edad se trasladase a París, y en la Universidad de La Sorbona se licenció en Literatura.

Su fascinación por el cine le llevó a formarse en la que sería escuela oficial de cine francesa, el Institut des Hautes Etudes Cinematographiques.

Cincuenta años después de ganar su Óscar por 'Z', Costa-Gavrás ha recibido este año la Mención de Honor en el 76º Festival Internacional de Cine de Venecia, el Premio Donostia del Festival de San Sebastián y su última película clausurará este sábado el Festival de Cine de Atenas.EFE

yc-am/aam