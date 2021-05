Costa:Experiencia de Oporto no sirve de ejemplo sino de lección

Lisboa, 31 may (EFE).- La experiencia de Oporto con la final de la Champions entre el Chelsea y el Manchester City 'no puede servir de ejemplo, tiene que servir de lección', dijo hoy el primer ministro portugués, António Costa, es su primera reacción en plena tormenta política por el descontrol protagonizado por muchos aficionados ingleses que no respetaron las medidas de seguridad y la aparente pasividad de las autoridades en ese sentido.

'Lo que se dijo no fue falso', insistió Costa en alusión a las promesas del Gobierno de mantener en 'burbujas' -zonas aisladas- a las hinchadas británicas que acudieron a ver la final.

Según Costa, de los 12.000 espectadores autorizados por la UEFA, 9.000 se ajustaron a la 'burbuja' prevista, es decir, llegaron al aeropuerto y fueron trasladados directamente a las 'fanzone' en autobuses, pero admitió que varios miles llegaron días antes 'como turistas' y no respetaron las 'burbujas'.

Sus declaraciones se producen en medio de una tormenta política que ha unido a todo el arco político y a buena parte de la comunidad médica y deportiva en sus críticas contra el Gobierno.

El Ejecutivo luso mantiene el veto al público en las competencias deportivas nacionales y prohíbe las concentraciones en la calle, pero aceptó la presencia de miles de espectadores en la final de la Champions.

Pese a los garantías anunciadas, la afición británica tomó Oporto sin mascarillas, sin distancias e ignorando las reglas exigidas a los portugueses.

Unas imágenes que han dado la vuelta al mundo y han indignado al país, que hoy asistía atónito a la denuncia de un miembro del sindicato de la policía, que asegura que los agentes recibieron órdenes superiores para no interferir con los aficionados ingleses.

Según Costa, las fuerzas de seguridad lusas 'tienen una larga experiencia' para actuar como consideren oportuno ante estas situaciones y priorizan la 'práctica pedagógica'. EFE