Crucero que podría llegar a Miami tiene tripulantes con COVID-19, según medio

Miami, 29 mar (EFE).- Uno de los crucreos más grandes del mundo, el Oasis of the Seas, que se encuentra en aguas de Bahamas y tiene programado atracar este lunes en el puerto de Miami, Florida (EE.UU.), lleva al menos 14 tripulantes contagiados con el COVID-19, según reportó este domingo el medio local Miami Herald.

Una grabación de un tripulante que obtuvo el Herald da cuenta de que 14 miembros de la tripulación a bordo del Oasis of the Seas, de la empresa naviera Royal Caribbean, que tiene su sede en Miami, dieron positivo para COVID-19.

La grabación fue hecha durante una reunión informativa con el capitán de la nave.

El jueves pasado, la compañía no confirmó si alguien a bordo había dado positivo, pero dijo en un comunicado que 'los miembros de la tripulación que exhibieron síntomas fueron evaluados por nuestro personal médico y permanecen bajo estrecha supervisión'.

'La salud y el bienestar de nuestra tripulación es nuestra principal prioridad. De acuerdo con nuestros protocolos de salud y seguridad, se le ha pedido a nuestra tripulación que se autoaisle en camarotes mientras esperamos la confirmación de los resultados iniciales de las autoridades de salud pública'.

Royal Caribbean Cruises anunció el pasado 13 de marzo que suspendía todos sus cruceros en Estados Unidos por 30 días debido al coronavirus, una medida similar a la tomada por Norwegian Cruise Lines, que suspendió los suyos hasta el 11 de abril.

La empresa cuenta con las marcas Royal Caribbean International, Celebrity Cruises, Azamara y Silversea Cruises, y es la número uno en ingresos de todas las compañías de cruceros.

En estos momentos no se confirma turismo a bordo del Oasis of the Seas, pero sí hay 1.700 trabajadores y contratistas en el barco, según indicó al Herald el trabajador bajo anonimato.

De acuerdo con el sitio vasselfinder.com, de seguimiento de barcos a nivel mundial, este crucero se encuentra actualmente cerca de el Cayo Norman en las Islas Berry, un conjunto de cayos y pequeñas islas que se encuentran aproximadamente a 55 kilómetros al norte de Nassau en las Islas Bahamas.

Este mismo sitio muestra la más reciente trayectoria del Oasis of the Seas, donde se indica que este mes estuvo en San Juan (Puerto Rico), Cozumel (México) y Miami, desde donde presuntamente partió la última vez y a donde se presume regresará.

Oasis of the Seas tiene una capacidad para 12.000 personas, entre pasajeros y tripulación.

La industria de los cruceros, que pese a estar paralizada por el coronavirus sigue lidiando con contagios de pasajeros y tripulantes, prometió este viernes ayudar a superar la crisis de COVID-19, en medio de informaciones de que no podrá beneficiarse del gran paquete de estímulo económico de EE.UU.

'Como una arteria vital para la economía estadounidense, que sustenta más de 421.000 empleos directos e indirectos del país, la industria (de los cruceros) planea hacer su parte para contribuir e impulsar la recuperación económica y social global', dijo en Facebook la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA). EFE