$!Cuba cancela desfile anual de orgullo gay en medio de incertidumbre económica

Cuba decidió suspender este año la que sería su duodécima “conga contra la homofobia”, el vistoso desfile anual que centra la jornada cubana por los derechos LGTBI, en medio de un panorama de incertidumbre para la isla, que se prepara para enfrentar su peor crisis económica en décadas.

El oficialista Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), principal organizador de las actividades, anunció en su página oficial de Facebook que la decisión fue tomada por el Ministerio de Salud (Minsap) -su organismo rector- “dada la actual coyuntura que está viviendo el país”.

“Cumpliendo con las orientaciones del Minsap no se realizará este año la Conga cubana contra la Homofobia y la Transfobia, por determinadas circunstancias que no ayudan a su desarrollo exitoso, tanto en La Habana como en Camagüey (centro), sin que ello implique no retomarla para el próximo año”, explicó el Cenesex.

La institución, liderada por la sexóloga y diputada Mariela Castro, hija del expresidente Raúl Castro, insistió en que “las nuevas tensiones en el contexto internacional y regional afectan de manera directa e indirecta” a la isla, con “impactos tangibles e intangibles” para su vida cotidiana y la “implementación de las políticas del Estado”.

“Debemos enfatizar que este cambio en el programa de las Jornadas no implica la suspensión del resto de las actividades. Por el contrario, la decisión tomada busca fortalecer y proteger todo lo previsto para esta edición, que supera incluso al programa del pasado año, con un fuerte componente de los espacios académicos”, subraya el comunicado.