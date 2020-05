Cuba confirma 10 nuevos casos de COVID-19 y otro fallecido

La Habana, 24 may (EFE).- Cuba confirmó este domingo diez nuevos casos de COVID-19, con lo que suman un total de 1.941 los positivos, mientras la semana con menos casos diagnosticados cerró con una persona fallecida.

El reporte diario del Ministerio de Salud Pública (Minsap) de la isla sobre la situación del coronavirus indicó este domingo que el pasado sábado se estudiaron 1.431 muestras que revelaron otros diez cubanos contagiados, nueve de ellos contactos de casos confirmados y uno tuvo como fuente de infección el extranjero.

Ese es el caso de una viajera procedente de México, de 58 años de edad, que a su llegada al aeropuerto de La Habana se le detectaron síntomas del coronavirus y fue internada en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí (IPK), según explicó el director de Epidemiología del Minsap, Francisco Durán.

En su rueda de prensa televisada, el epidemiólogo refirió que entre los nuevos pacientes de COVID-19 figura un niño de seis meses -contacto de casos confirmados anteriormente- que se encuentra en situación favorable y suman 197 los contagios de infantes en la isla, de los cuales 178 han sido dados de alta médica.

En las últimas 24 horas, el grupo de edad más afectado fue el de personas menores de 40 años con cinco casos (50,0%), seguidos del de 40 a 60 años con tres casos (30,0%) y se mantienen con mayor incidencia de casos positivos (por cada 100.000 habitantes) las provincias de La Habana (4,8) y Matanzas (8,5).

Entre los nuevos pacientes prevalecen mayormente los casos asintomáticos -esta vez son seis-, una tendencia señalada reiteradamente por las autoridades sanitarias de la isla, que ven en ellos una fuente silenciosa de trasmisión del coronavirus SARS-Cov-2, causante del COVID-19.

Hasta la fecha se han detectado 973 asintomáticos (50.1%) en el momento del diagnóstico.

PACIENTES ACTIVOS, DE ALTA Y FALLECIDOS

De las 1.941 personas confirmadas con la enfermedad en el país caribeño, hay 168 que se mantienen ingresados como casos activos y de ellos 165 (el 98,2%) presentan una evolución estable.

Este sábado recibieron el alta médica 18 pacientes que se integran a la cifra de 1.689 que se han recuperado, y se notifican tres enfermos graves en instituciones hospitalarias de La Habana.

De las 82 fallecidos en Cuba a causa del COVID-19, la última fue una cubana de 85 años, residente en la ciudad central de Santa Clara, que arrastraba como antecedentes patológicos graves.

El doctor Durán respondió a inquietudes sobre el impacto del coronavirus en personas que padecen de diabetes y señaló que es un factor que puede incidir en esta enfermedad.

En ese sentido citó datos de una investigación médica que ha reportado en principio que 170 diabéticos contagiados han estado graves o críticos, 62 de estas personas han tenido complicaciones mayores y 30 fallecidos tienen ese padecimiento de base.

LA PANDEMIA NO HA TERMINADO

La autoridad del Minsap recalcó este domingo que el COVID-19 'no ha terminado ni en el mundo ni en Cuba', aunque el comportamiento de la pandemia en la isla muestra una curva favorable.

No obstante hizo un llamado a cumplir con las medidas orientadas en particular pidió a la población que 'no se desmovilice' y aproveche el aislamiento por la COVID para realizar el saneamiento en las viviendas para evitar la proliferación del mosquito Aedes Aegypti, agente trasmisor de enfermedades como el dengue y el zika.

Durán dijo que se empieza a ver en varias zonas de la isla un incremento de los focos del mosquito y recordó que el dengue provocó el pasado año situaciones epidemiológicas complicadas en algunas provincias.

Cuba se mantiene en fase pre-epidémica con transmisión autóctona limitada del coronavirus SARS-CoV-2, por lo que se aplican medidas preventivas como la suspensión del transporte público, el cierre de fronteras salvo casos excepcionales y la clausura de escuelas y los mayores centros comerciales.

El uso de la mascarilla es obligatorio en espacios públicos y, aunque no hay confinamiento forzado, se ha pedido a los ciudadanos no salir de casa excepto para actividades imprescindibles como ir al mercado o hacer trámites. EFE