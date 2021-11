Daddy Yankee abre las puertas de su mansión para una experiencia única

Marina Villén

Luquillo (Puerto Rico), 16 nov (EFE).- Para quien quiera descubrir la faceta más personal del famoso cantante Daddy Yankee, se abre ahora la oportunidad única de alojarse en su casa de montaña de Puerto Rico con Airbnb y sentirse como un auténtico 'Rey del Reguetón'.

Un salón con mesa de billar y decorado con sus álbumes y premios; un jardín con piscina y cancha de voleibol; y una habitación master son algunas de las estancias a disposición de los huéspedes desde el próximo diciembre en ese exclusivo retiro de montaña que inspiró algunos de los éxitos del artista.

'El diseño de la casa se basa completamente en sus canciones, sus vídeos y en cómo él, como artista, tiene la habilidad de traer con su música un mensaje muy inspirador y a la vez muy creativo', explicó Fernando Rodríguez, el conocido decorador puertorriqueño a cargo del proyecto.

Durante una visita a la casa para un número muy reducido de medios, entre ellos Efe, el diseñador Stewart Rodríguez contó que estudió en profundidad la forma de vestir, de caminar y de cantar del artista de éxitos como 'Gasolina', 'Con Calma' y 'Dura'.

'A los que conocen la historia y su vida, él es todo color y para nosotros eso fue la inspiración máxima', subrayó Rodríguez, quien agregó que el diseño refleja 'la personalidad' de Daddy Yankee.

CIEN POR CIEN PUERTORRIQUEÑO

Los colores abundan en las paredes, en las sillas de la terraza y en las luces de los neumáticos que decoran el salón, entre otros elementos, en los que prima también un indiscutible toque puertorriqueño.

Destacan los grafitis de conocidos artistas locales en varias estancias, la bandera puertorriqueña en el tapete de la mesa de billar y un dominó, el juego más popular y tradicional de la isla caribeña, con el lema 'orgullo boricua'.

'Daddy Yankee es una persona que es Puerto Rico cien por ciento y encontré ciertas áreas e instrumentos decorativos que pudimos usar para que él pudiera celebrar su orgullo boricua', aseguró el decorador.

Nacido en San Juan en 1976, el también conocido como The Big Boss, nombre protagonista de uno de los grafitis de la terraza, y apodado por muchos como el Rey del Reguetón, ha ganado siete premios Grammy Latinos.

Daddy Yankee usa esta casa de Luquillo, situada en una urbanización exclusiva rodeada de frondosa vegetación, para alejarse de todo, desconectar y disfrutar de tiempo con la familia.

La remodelación realizada por su equipo y el de Airbnb ha sido completa con el objetivo, según Rodríguez, de 'llevarla a otro nivel', aunque quedan un 10 % de objetos personales y recuerdos del cantante.

'El amor por la música y por Puerto Rico corre por mis venas. Al abrir las puertas de mi casa, quiero compartir la cultura de mi gente, nuestro orgullo y nuestro sabor', según palabras del cantante y compositor.

CONOCER LOS GUSTOS DEL REY DEL REGUETÓN

La mansión estará disponible en Airbnb para tres reservas individuales, de una noche cada una y un máximo de dos personas, los días 13, 15 y 17 de diciembre, aunque la idea es mantenerla en alquiler a largo plazo.

En airbnb.com/daddyyankee se abre la opción el 2 de diciembre de alquilar la vivienda por 85 dólares la noche, un precio simbólico en conmemoración de sus más de 85 canciones que han entrado en la lista de éxitos.

La estancia depara, además, otras sorpresas. Daddy Yankee ha grabado un vídeo de bienvenida para los huéspedes y ha creado una lista de reproducción con sus canciones favoritas, detalló la portavoz de Airbnb Jessica Pecoraro.

El Rey del Reguetón también ha preparado una guía con recomendaciones de lugares a visitar en los alrededores, desde paradisíacas playas al bosque tropical El Yunque, y de restaurantes y bares locales.

'Va a ser una experiencia bastante interesante', aseguró la portavoz, quien declaró que en Airbnb están 'súper emocionados' y que trabajar con Daddy Yankee es 'un sueño hecho realidad' y el inicio de su colaboración con artistas latinos.

Pecoraro afirmó que 'Airbnb está comenzando a invertir cada vez más en la comunidad latina' -todo el equipo del proyecto de Daddy Yankee es puertorriqueño- y que ve 'una oportunidad de trabajar de una manera realmente auténtica' con ella.

Su objetivo es dar a conocer entre la comunidad latina que Airbnb cuenta entre sus viviendas con lugares muy especiales y 'hacer una llamada a todos esos latinos que tienen casas únicas que hay una gran oportunidad con el crecimiento de la demanda de este tipo de espacios', según la portavoz.

En el marco de su programa de abrir lugares especiales e icónicos, Airbnb ya ha puesto en alquiler casas tan conocidas como la de la muñeca Barbie en Malibú, la de Winnie the Pooh y la de Carrie en la serie 'Sex and the City'. EFE

