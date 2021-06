Damsgaard: 'Eriksen es el mejor con el que he jugado, es una inspiración'

Copenhague, 30 jun (EFE).- Mikkel Damsgaard, una de las sensaciones de Dinamarca en esta Eurocopa, muestra su admiración por Christian Eriksen, cuya baja por un problema cardíaco le ha abierto el camino a la titularidad y al que califica de 'inspiración'.

'Christian Eriksen es el mejor con el que he jugado, es una inspiración. Lo he visto jugar mucho, me he fijado mucho en cómo busca los espacios y he tratado de incorporar cosas suyas. Es increíble haber podido estar con él y verlo jugar', afirmó este miércoles en rueda de prensa de la selección danesa.

La admiración por el 'diez' de Dinamarca no impide que Damsgaard resalte las diferencias entre ambos, sobre todo por la posición que ocupan en el campo.

'Son posiciones distintas. Yo soy más jugador de banda, él es más centrocampista. Intento jugar mi propio estilo y buscar los huecos en la defensa, conectar el centro del campo con los delanteros. No pienso demasiado en las comparaciones', afirmó.

Tras la baja de Eriksen durante el primer partido contra Finlandia, el seleccionador Kasper Hjulmand cambió de sistema frente a Bélgica y, sorprendentemente, optó por poner de titular al joven Damsgaard, que solo había jugado cuatro partidos con Dinamarca. Una decisión que ha demostrado ser acertada.

'Me sorprendió porque no había jugado tanto hasta entonces, por eso no contaba con ello. Pero había entrenado bien y estaba listo para aprovechar la oportunidad', explica.

Hjulmand fue quien años atrás lo subió al primer equipo del Nordsjælland danés, donde acabó explotando como jugador y se ganó el año pasado el traspaso al Sampdoria italiano.

'Me hizo profesional, significa mucho para mí, me ha enseñado mucho. Ha sido una ventaja jugar dentro de un estilo que ya conocía. Fue una sensación agradable y de liberación', dijo Damsgaard, quien define su rol en el equipo como el de 'un creador que parte de la banda izquierda'. EFE