Davis no tiene interés en lo que digan en Nueva Orleans y James lo apoya

Los Angeles (EE.UU.), 27 sep (EFE).- El pívot Anthony Davis, convertido en la gran adquisición de Los Angeles Lakers, que apoye a la superestrela LeBron James a recuperar la senda ganadora del equipo, dijo durante su presentación en el día de los medios que para nada le preocupaban las críticas que le llegan de su exclub de los Pelicans de Nueva Orleans.

Las últimas, las que expresó, a través de unos comentarios, el vicepresidente de operaciones y gerente general de los Pelicans, David Griffin, cuando dijo que para estar en una organización como la de los Pelicans se tenía que tener una 'clase especial', que fuese por encima del valor deportivo.

'Está bien. No me importa', comentó Davis este viernes en el día de los medios de los Lakers. 'Quiero decir, el pasado es el pasado, ¿sabes? No escuché eso. Pero mira, me encanta la ciudad de Nueva Orleans. He estado allí siete años, lo di todo'.

Griffin comentó en un evento promocional a principios de esta semana que Nueva Orleans era una ciudad única para la que algunos jugadores de la NBA no son aptos.

'No todos están hechos para ser parte de esto, y eso está bien. Estamos cómodos con eso', comentó Griffin. 'Si lo tuyo es el atractivo sexual y necesitas un gran mercado, está bien. Nos vemos más tarde. Si es importante hacer algo significativo para las personas que se preocupan por apoyar a sus equipos todos los días, esto es algo que querrás ser parte de esa realidad'.

Los Lakers cambiaron al base Lonzo Ball, el alero Brandon Ingram, el escolta Josh Hart y un grupo de cuatro selecciones de sorteo universitario y consideraciones de intercambio de otras a Nueva Orleans por Davis.

Si bien las expectativas han cambiado claramente para los Lakers, están predicando una mentalidad de un día a la vez.

Pero la incorporación de Davis, una exselección No. 1 y seis veces All-Star en Davis, adquirida en un intercambio con los Pelicans en julio, se presenta como con el jugador que puede darle nueva vida ganador y de entrar de nuevo en la elite del baloncesto de la NBA.

Por su parte, los Pelicans adquirieron un importante núcleo de jugadores jóvenes con la elección de número uno en el pasado sorteo universitario del alero Zion Williamson después que antes se había incorporado Griffin al equipo, el responsable de la formación del equipo campeón de los Cavaliers de Cleveland del 2016.

Pero Davis reiteró que pensaba en el futuro y por lo tanto no ponía la vista atrás sino en todo lo positivo que puede depararle su carrera profesional y personal.

'Ahora estoy en un nuevo capítulo en mi carrera', comentó Davis, quien desde el primer día no solo recibió el visto bueno de James para que llegase a los Lakers sino que lo nombró el nuevo jugador clave en el ataque del equipo angelino.

'Todos conocemos lo que Davis puede hacer dentro de la pintura y no habrá ninguna duda a quien a que pasarle el balón', declaró James durante el día de los medios. 'Además le daremos el balón cuando sea más productivo para el equipo'.

James reconoció que se le informó que se quería conseguir a Davis y por lo tanto cuando se cerró el acuerdo sintió una gran alegría porque había incorporado de compañero no sólo a un gran jugador sino también un líder y excelente persona.

El ganador de cuatro premios de Jugador Más Valioso (MVP) de la liga, también se refirió que a Los Angeles no sólo había llegado una gran estrella como Davis sino también las figuras de los aleros Kawhi Leonard y Paul George, como nuevos jugadores franquicia de sus vecinos y rivales de los Clippers.

'Todos están hablando de los grandes ganadores del verano, si los Nets, Lakers, Clippers, de hecho, fue el Staples Center, es el mayor ganador', valoró James, quien jugará su decimoséptima temporada como profesional. 'Los aficionados podrán ver buen baloncesto todo el año, algo que será maravilloso y motivo de orgullo para la ciudad'.

James también reconoció que había vivido un verano 'atípico' al no competir en los playoffs por primera vez desde el 2005, pero positivo.

'Fue un gran verano para mí, tuve la oportunidad de estar con mi familia y amigos, grabé una película, pude cuidar mi cuerpo, enfocarme en mi juego, son cosas que no había podido hacer en el pasado y ahora me ayudó para reiniciar mi cuerpo y mi mente', señaló James. 'Ahora comienza todo lo bueno'.

Los Lakers jugarán el primer partido de pretemporada el 5 de octubre ante los Warriors de Golden State, en la inauguración del Chase Center, el nuevo campo de los excampeones de liga.

Después, los Lakers viajarán a China para dos partidos, también de pretemporada ante los Nets de Brooklyn, donde estará el base Kyrie Irving, excompañero de James como su nuevo jugador franquicia.EFE