Decenas de miles de personas piden liberar a actor ruso condenado a 3,5 años

Moscú, 18 sep (EFE).- Más de 90.000 personas han firmado en menos de 24 horas una petición en la plataforma Change.org para pedir la liberación del actor Pável Ustínov, condenado esta semana a 3,5 años de cárcel por agredir a un guardia nacional que pretendía detenerle, cargo que el intérprete ha negado rotundamente.

"La acusación no se corresponde con la realidad. He visto varios vídeos de la detención de Pasha (diminutivo de Pável) que se pueden encontrar fácilmente en la red. Y las grabaciones muestran claramente que él no ha hecho nada de eso", dice el autor de la petición, el también actor Alexandr Pal.

Según Pal, el caso contra su compañero de gremio está "completamente fabricado".

"Creo que es una arbitrariedad y un acto ilegal. Es importante que juntos llamemos la atención de las autoridades a que no estamos de acuerdo con semejante injusticia y linchamiento", pide el actor a los firmantes de la solicitud a favor de la liberación de Ustínov.

El artista recuerda que los compañeros de Ustínov también lanzaron una campaña en las redes sociales a favor de la revisión de su condena que ya ha recibido el apoyo de numerosos periodistas y personalidades del mundo del espectáculo.

El Tribunal Tverskói de Moscú condenó el lunes a Ustínov a 3,5 años de cárcel por dislocar un hombro a un miembro de la Guardia Nacional rusa que intentaba detenerle durante una de las protestas antigubernamentales celebradas en Moscú este verano.

Ustínov, de 24 años, insiste en su inocencia y mantiene que no participó en la manifestación y que estaba esperando a un amigo en la plaza Pushkin cuando se le aproximó la policía.

"Recurriremos. El tribunal no estudió una serie de pruebas que les presentamos ... y se negó a incluir en el caso el vídeo en el que se ve que Ustínov no participaba en la acción de protesta del 3 de agosto y fue detenido por error", señaló el abogado del actor, Pável Cheshkov, a la prensa tras dictarse el polémico fallo.

Una de las celebridades rusas que se sumó a la campaña a favor de la liberación de Ustínov fue el conocido humorista ruso Maxim Galkin quien compartió un vídeo con sus más 6 millones de seguidores en Instagram en el que asegura que el proceso contra el actor supone un "gran daño" para la imagen del sistema judicial ruso, la Guardia Nacional y las autoridades en general. EFE