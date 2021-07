Delta retrasa normalidad en EEUU y López Obrador pide no exagerar por covid

(Corrige el penúltimo párrafo, ya que la cifra son 157.000 millones, y no 157)

Redacción Internacional, 26 jul (EFE).- El temor por el avance de la variante delta de la covid-19 está llevando a algunas empresas de EE.UU. a reconsiderar el regreso de sus trabajadores a las oficinas, mientras que en México se escuchó este lunes un llamado de sus autoridades a no exagerar con las medidas de restricción frente a una nueva ola de contagios.

El escenario es diferente en cada lugar del continente en medio de una pandemia que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), deja 194 millones de contagiados en todo el planeta y 4,1 millones de muertos. América es la región más afectada, con 76 millones de casos y 1,9 millones de decesos.

EMPRESAS DE EE.UU. RECONSIDERAN EL REGRESO A LA NORMALIDAD

Algunas empresas estadounidenses empezaron a tomar la decisión de retrasar el regreso de sus empleados a los sitios de trabajo ante el avance de la variante delta, apenas unas semanas después de una flexibilización de las medidas de restricción.

El gigante tecnológico Apple decidió posponer de septiembre a octubre la reincorporación de los trabajadores a sus puestos, otras grandes compañías han comenzado a exigir nuevamente el uso de mascarillas en sus instalaciones y muchas ciudades consideran obligar a los empleados municipales a vacunarse.

Esa es la consecuencia en el ámbito empresarial ante un fuerte aumento de los contagios en EE.UU., donde los nuevos casos subieron un 47 % la semana pasada con respecto a la anterior por efecto de la variante delta, que representa ya más del 83 % del total.

LÓPEZ OBRADOR: 'NO EXAGERAR CON MEDIDAS AUTORITARIAS'

Mientras en EE.UU. la situación parece tornarse de nuevo tensa por el avance de la pandemia, en su vecino del sur, México, el presidente Andrés Manuel López Obrador, hizo hoy un llamado a no tomar medidas drásticas frente a una nueva ola de contagios.

'No exagerar con medidas autoritarias. En nuestro país no hubo toque de queda, no hubo medidas drásticas, ni en los peores momentos', afirmó el gobernante en medio de una tercera ola de contagios que la semana pasada ocasionó incrementos de más de 15.000 nuevos casos por día durante cuatro jornadas consecutivas.

En sintonía con el mandatario, la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, expresó: 'Ya no es opción el cierre de actividades económicas, aun cuando la pandemia sigue entre nosotros, lo que debemos hacer es aplicar con mayor velocidad la vacunación y aprender a cuidarnos'.

COLAPSAN LOS HOSPITALES DE MARTINICA

El ingreso desbordado de contagiados con covid-19 prácticamente desbordó la capacidad de los hospitales de la isla de Martinica, por lo que unos 100 pacientes graves tuvieron que ser traslados a Francia.

'El nuevo aumento en los casos de la covid-19 está pasando factura a los servicios de salud con insuficiente personal en el Hospital Universitario de Martinica, con el resultado de que algunos pacientes están siendo trasladados a Francia', dijo este lunes el director del hospital, Benjamin Garel.

La situación es tan apremiante en esa isla antillana, un departamento de ultramar de Francia, que sus autoridades hicieron un llamado el domingo al personal médico ya jubilado en los últimos cinco años y a otros profesionales sanitarios para que ayuden a brindar atención médica pública.

CUBA SUPERA LOS 8.000 CONTAGIOS POR SEGUNDO DÍA CONSECUTIVO

Por segundo día consecutivo, Cuba registró hoy más de 8.000 nuevos casos de covid-19, una cifra inédita desde que se notificaron los primeros contagios de la pandemia en marzo de 2020.

Las provincias occidentales de La Habana y Matanzas, con reportes de 1.527 y 1.264 nuevos pacientes, respectivamente, son hoy los territorios más afectados por el peor repunte de la enfermedad, seguidos por otras regiones como la oriental Holguín (816) y Ciego de Ávila (704), debido a la circulación de las variantes beta y delta.

SIGUE MEJORANDO LA SITUACIÓN EN CHILE

Por el contrario, las cifras siguen mejorando en Chile, que hasta hace poco soportó un fuerte rebrote de la enfermedad a pesar de desarrollar uno de los procesos de vacunación más exitosos del mundo.

El país registró este lunes una tasa de positividad del 2,06 %, la más baja de la pandemia, y por sexto día consecutivo mantuvo esta cifra por debajo de 10.000, algo que indica que la pandemia se encuentra estabilizada, según los expertos.

'La positividad ha tenido una disminución de más del 60 %. Hay que comprender que este esfuerzo es de todos', dijo el ministro de Salud, Enrique Paris.

COVAX Y BANCO MUNDIAL APRUEBAN MECANISMO PARA ACELERAR VACUNACIÓN

El programa Covax, de la OMS, y el Banco Mundial (BM) acelerarán la provisión de las vacunas contra la covid-19 mediante un nuevo mecanismo de financiación que permitirá a los países reservar más dosis con anticipación.

El BM informó en Washington que dicho mecanismo se basa en el acuerdo de distribución de los costos del Compromiso Anticipado de Mercado (CAM) establecido recientemente por la Alianza para las Vacunas y permite a los países adquirir un número de dosis superior a la cantidad subsidiada totalmente por donantes que ya reciben de Covax.

Desde el comienzo de la pandemia el BM ha aportado más de 157.000 millones de dólares para lidiar con los impactos sanitarios, económicos y sociales de la covid-19.

Según el Banco, que calificó esta como 'la respuesta más rápida y grande en la historia' de la institución, esos fondos han ayudado a más de 100 países a fortalecer sus sistemas de salud. EFE

