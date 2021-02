Despiden a Gina Carano de 'The Mandalorian' tras post

ARCHIVO - En esta foto del 19 de octubre de 2019, la actriz Gina Carano en un evento de Disney Plus para promover 'The Mandalorian' en el hotel London West Hollywood en West Hollywood, California. En un comunicado emitido el miércoles 10 de febrero de 2021, Lucasfilm dijo que Carano ya no era parte del elenco de 'The Mandalorian' luego que muchos en internet exigieron su despido por un post en redes sociales que comparaba la experiencia de los judíos en el Holocausto con el clima político estadounidense.