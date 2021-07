Detenido hombre que intentó secuestrar a un niño en plena calle de Nueva York

Nueva York, 17 jul (EFE).- La Policía de Nueva York arrestó este sábado a un hombre que trató de secuestrar este viernes a un niño de 5 años a plena luz del día en una calle del distrito de Queens cuando paseaba con su madre, Dolores Díaz López.

El sospechoso fue identificado por las autoridades como James McGonagle, de 24 años, quien fue acusado de intento de secuestro e imprudencia temeraria, entre otros cargos.

La detención se llevó a cabo después de que la Policía publicara un video del delito, en el que se aprecia cómo Díaz López pasea con sus tres hijos por la calle sobre las 20.00 hora local (00.00 GMT del sábado). En ese momento, McGonagle sale repentinamente de un auto estacionado y toma en brazos al menor, que caminaba ligeramente por delante de su madre.

El autor de los hechos introdujo rápidamente al niño en el asiento trasero del vehículo, mientras la madre y sus dos hermanos corren hacia el auto y tratan de agarrar a la víctima a través de la ventana, que estaba abajo, y consiguen sacarlo pocos segundos después, antes de que McGonagle pudiera emprender la huida.

Según los medios locales, el supuesto autor fue identificado en el hospital de Brookdale, a donde acudió en busca de asistencia médica por un asunto no relacionado con el suceso.

Díaz López explicó a los medios locales que estaba caminando con sus hijos para ir a visitar a su marido a su lugar de trabajo, en la tarde del viernes, cuando un hombre agarró a su hijo Jacob.

La madre detalló que el niño inicialmente se quedó sentado en el asiento del vehículo, pero que cuando ella y sus hijos comenzaron a rogar que fuera liberado, el menor se levantó y pudo alcanzarlo y sacarlo por la ventana, momento en el que el autor huyó del lugar en su automóvil.

'No sé por qué sucedió eso. No he visto a esa gente en mi vida', dijo la mujer en una entrevista con el canal de televisión abc7, en la que explicó que fue su instinto de madre el que le llevó a reaccionar de esa manera.

'Hay que hacer lo que sea necesario, sea como sea' agregó. 'El coche estaba ahí aparcado y nunca pensé que un hombre saldría de él para agarrar a mi hijo. Siempre hay que estar atento a lo que pasa a tu alrededor', apuntó. EFE

