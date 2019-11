Diego Martínez: 'La actitud siempre es de diez, aunque se cometan errores'

Getafe (Madrid), 31 oct (EFE).- Diego Martínez, entrenador del Granada, lamentó la derrota frente al Getafe, dio la 'enhorabuena' al rival, hizo autocrítica al reconocer que 'no salieron las cosas y faltó continuidad en la primera parte' y destacó que la actitud de su equipo 'siempre es de diez, aunque se cometan errores' que cuesten tres puntos.

El Granada cedió el liderato en el Coliseum Alfonso Pérez al perder con el Getafe (3-1) con dos goles encajados en la primera mitad y el último de Timor en el minuto 87.

'Doy la enhorabuena al rival por su victoria. En la primera parte estuvimos mal, no nos salieron las cosas, nos faltó continuidad y confianza con el balón. Los dos goles son en detalles, aunque el segundo, el córner, duele más porque es algo que sabíamos', dijo Diego Martínez, en conferencia de prensa.

El técnico del Granada reconoció que la del Coliseum fue 'de las peores primeras partes' desde que está en el conjunto nazarí.

'En la segunda el equipo tuvo personalidad, más allá del sistema de juego y la circunstancia del partido. Intentamos ir para adelante y merecimos el gol mucho antes. El 3-2 no nos ha entrado y nos ha faltado el acierto de otras veces', confesó.

Diego Martínez fue preguntado por la actuación del árbitro, que amonestó a su equipo con cinco cartulinas amarillas.

'Hablo de fútbol y no comentamos la actuación del árbitro. Hoy solo decir que las cosas no han salido. Tuvimos tres delanteros con gran potencial ofensivo pero las situaciones de precisión no las tuvimos', señaló.

'La actitud del equipo siempre es de diez, aunque puedas cometer errores. Soy el primer responsable cuando las cosas no salen. El once ha estado condicionado por la disponibilidad de jugadores porque algunos no podrían estar más de 45 o 60 minutos, pero no buscamos excusas ni nos quejamos cuando hay bajas', apuntó.

'Hemos recuperado a Puertas y Quini, los hemos metido en ritmo y competición, y de la segunda parte me voy fastidiado por el resultado aunque orgulloso del juego de esos 45 minutos. Tenemos que aprender y mejorar', concluyó. EFE

