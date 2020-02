Diez anuncios imperdibles para el Super Bowl

NUEVA YORK (AP) — El Super Bowl de este año no será una zona libre de política, dado que tanto el presidente Donald Trump como el precandidato demócrata Michael Bloomberg transmitirán anuncios de sus respectivas campañas durante el partido.

Pero la mayoría de los otros anunciantes ofrecerán un momento para eludir el juicio político a Trump y las próximas elecciones presidenciales a través de la inclusión de una gran cantidad de celebridades en sus comerciales, de la apropiación de canciones icónicas, del uso de humor inofensivo y de tratar de llegar al corazón de los televidentes.

A continuación presentamos los 10 anuncios imperdibles para el partido del domingo en Miami:

AMAZON

Las estrellas del comercial de Amazon, Ellen DeGeneres y su esposa, la actriz Portia de Rossi, imaginan cómo era la vida en diferentes épocas antes del dispositivo asistente de voz Alexa, de la compañía. Entre otros ejemplos, una empleada doméstica llamada Alexa arroja leña ardiendo por una ventana cuando se le pide bajar la temperatura; un pionero del Viejo Oeste pide a su acompañante de inteligencia artificial que “toque una canción que me guste”. En una de las pocas alusiones políticas de la noche, un repartidor de periódicos dice que su diario incluye “noticias falsas”, y un personaje que se asemeja a Richard Nixon pide a su secretaria que le recuerde borrar sus cintas (si bien ella mira a la cámara y dice que no lo hará).

AUDI

Como podremos ver, Arya puede cantar tan bien como apuñalar. La actriz de “Game of Thrones” Maisie Williams interpreta la canción “Let it Go” de la cinta animada “Frozen' mientras promueve la familia de vehículos eléctricos de Audi, e-tron. El comercial será transmitido en el cuarto periodo.

BUDWEISER

La marca Anheuser-Busch contrató a la directora Kathryn Bigelow, ganadora del Oscar, para un comercial de 60 segundos que contrasta una voz en off de una conducta “estadounidense típica” con imágenes reales de estadounidenses realizando cosas alentadoras. Por ejemplo, la voz narrativa dice que los estadounidenses típicos “siempre son tan competitivos”, mientras que el comercial muestra a la atleta Hannah Gavios, quien sufre parálisis parcial, compitiendo en un maratón.

CHEETOS

El clásico de MC Hammer “U Can’t Touch This” cumple 30 años este año, pero eso no impide que Cheetos lo adopte. El anuncio de frituras muestra a un hombre con los dedos manchados con polvo anaranjado de Cheetos que no puede detener muebles que se mueven ni realizar sus labores de oficina. El mismo MC Hammer _con todo y sus estirados pantalones_ aparece constantemente para repetir su pegajosa e icónica frase.

DORITOS

El clásico totopo apuesta a que la gente se sentirá alentada al escuchar “Old Town Road”, el éxito de verano de Lil Nas X. En el comercial ambientado en el Viejo Oeste, Lil Nas tiene un duelo de baile con el actor Sam Elliott. Billy Cyrus, quien participa en el remix de la canción, también aparece brevemente.

FACEBOOK

La red social no ha revelado su primer comercial en un Super Bowl en su historia, pero contará con el mismísimo Rocky, Sylvester Stallone, y el comediante Chris Rock para promover su herramienta Groups del sitio. El comercial de 60 segundos saldrá al aire cerca del final del cuarto periodo.

GOOGLE

El anuncio de 90 segundos de Google es uno de los pocos de este año que no usará el humor ni celebridades. Muestra a un hombre recordando a su esposa, usando la herramienta Google Assistant para revisar fotografías de ella y sus vacaciones juntos. El comercial usa una versión instrumental de “Say Something” de Great Big World.

HYUNDAI

La automotriz se burla del acento de los habitantes de Boston con un comercial de 60 segundos que será transmitido en el primer cuarto. En el anuncio aparecen celebridades relacionadas con Boston, como los actores Chris Evans y John Krasinski, la comediante de Saturday Night Live Rachel Dratch y el el dominicano David Ortiz, expelotero de los Medias Rojas. Juntos discuten con acentos exagerados la característica de Hyundai que permite que el conductor estacione el vehículo de manera remota.

MICHELOB

El luchador convertido en actor John Cena intenta convencer al anfitrión de Tonight Show Jimmy Fallon de que existe un “lado más fácil” para entrenar, con breves participaciones de la banda de Tonight Show, The Roots, y del velocista olímpico Usain Bolt. A fin de cuentas el comercial anuncia Michelob Ultra, que Anheuser-Busch promueve como una cerveza baja en calorías.

PEPSI

Pepsi trata de retomar su guerra con Coca Cola con Missy Elliott y H.E.R. interpretando una versión actualizada del clásico de los Rolling Stones “Paint It Black”. Mientras las cantantes entonan la letra “I see a red door and I want it painted black” (“Veo una puerta roja y la quiero pintada de negro”), una lata roja de refresco que asemeja a una Coca se transforma en una lata negra de Pepsi.