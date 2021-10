Disparan contra iglesia del exreggaetonero puertorriqueño Héctor 'El Father'

San Juan, 28 oct (EFE).- La Iglesia Maranatha, que pastorea Héctor Delgado, el exreggaetonero puertorriqueño Héctor 'El Father', fue objetivo de varios disparos hechos por desconocidos en la madrugada de este jueves, informó la Policía.

Según detallan las autoridades en un informe, la agresión se reportó a las 01.44 de la madrugada.

Cuatro personas se encontraban dentro del templo ubicado en la carretera 959 Comunidad Las Dolores en Río Grande, municipio en la costa noreste de la isla.

Agentes adscritos al Cuerpo de Investigaciones Criminales del Área Fajardo se hicieron cargo de la investigación.

Delgado, de 42 años, comenzó a labrar su famosa carrera musical en los años noventa como uno los integrantes de la llamada 'vieja escuela' del reggaetón, al participar junto a su entonces compañero de dúo, Tito 'El Bambino', en producciones como 'No Fear 1', 'The Legend' o 'DJ Goldy 3 - The Melody'.

Delgado se retiró de la música en 2008 para convertirse en pastor de la mencionada iglesia cristiana en Río Grande.

En 2018 regresó a la música con el sencillo 'Acuérdate de mí', con una faceta más sensible y humana.

Y a principios de junio de este año, lanzó su primer disco en 13 años, 'La Hora Cero', en el que, según explicó entonces en una entrevista con Efe, busca llevar la palabra de Dios y que quien lo escuche se acerque a la iglesia. EFE

jm/pi