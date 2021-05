Djockovic: 'En Roma estuve muy cerca de ganar a Nadal y eso me da confianza'

París, 31 may (EFE)-. El serbio Novak Djockovic, número 1 del mundo, dijo este lunes que está preparado para enfrentarse al español Rafael Nadal en una hipotética semifinal de Roland Garros y añadió que tiene 'buenas sensaciones' ya que en la final del Masters 1000 de Roma de hace dos semanas se quedó 'muy cerca' de ganar.

Un día antes de debutar en París contra el estadounidense Tennys Sandgren, el reciente ganador del torneo de Belgrado no quiso adelantar acontecimientos y alertó de que le quedan 'muchos obstáculos' hasta ese partido que jugaría contra Nadal en semifinales por estar en el mismo lado del cuadro: 'pero si llego sé lo que me espera'.

'Con Rafa, o estás a su nivel no hay manera de ganarle', dijo el número 1 del mundo, 'por eso me ha ganado los últimos cinco partidos en tierra, porque no he estado a su nivel. Pero en Roma estuve muy cerca, hasta el último golpe'.

Además, Djockovic se refirió al décimo aniversario de uno de sus mejores partidos en la tierra parisina: las semifinales de 2011, en las que Federer le apeó en cuatro sets cortando una racha de 43 partidos sin perder del serbio.

'Recuerdo que casi no había luz porque todavía no había techo en la pista, lo luchamos los dos hasta el último punto. Fue un partido que tardaré mucho en olvidar', rememoró.

Y sobre los Juegos Olímpicos de Tokio, Djockovic repitió lo que ya dijo hace cuatro días: 'mi intención es ir a los Juegos. Pero si finalmente no hubiera público en la grada me lo replantearía'. EFE