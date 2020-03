Doblas: 'Hubo decepción al aplazar Juegos, pero los japoneses miran adelante'

Miguel Ángel Moreno

Redacción deportes, 31 mar (EFE).- Japón vive el aplazamiento de sus Juegos Olímpicos, los de Tokio 2020, trasladados a julio de 2021 por la pandemia de coronavirus, con 'decepción' pero también 'mirando hacia adelante', según explica a EFE el jugador español de baloncesto David Doblas, del Rizing Zephyr Fukuoka japonés.

'La semana pasada cuando se anunció el aplazamiento hubo decepción, pero el ciudadano japonés mira hacia adelante, es pragmático', explica Doblas, que lleva desde diciembre en el país del sol naciente, donde percibía 'mucha ilusión' por la cita olímpica.

'Había mucho invertido a nivel económico, pero sobre todo mucha ilusión. Japón es un país que se vuelca en cuerpo y alma, pero también es muy pragmático y la población lo ha aceptado', añade Doblas.

JAPÓN SUPO ADELANTARSE A LOS SUCESOS

El pívot cántabro de 38 años (Santander, 1981), que vio cómo el viernes se cancelaba definitivamente la B-League de baloncesto japonesa, atiende a EFE por teléfono desde Fukuoka, en la isla de Kyushu, al sur del archipiélago japonés.

Con la suspensión de los Juegos, el país nipón también ha dado el paso de cancelar su liga, que ya estuvo suspendida preventivamente durante tres semanas, una muestra para el jugador español de que el país, que tiene contabilizados menos de 2.000 casos de coronavirus y 56 fallecidos, supo 'adelantarse a los sucesos'.

'El país cerró espacios públicos, recomendó a la gente salir solo para lo necesario y las grandes compañías propusieron el teletrabajo. Fue complicado, pero no paramos de entrenar. Luego volvimos a jugar, dos partidos seguidos a puerta cerrada, y hace unos días se canceló definitivamente (...) Creo que la clave ha sido que se hayan pospuesto los Juegos', relata Doblas.

Muchos de los equipos japoneses había perdido a buena parte de sus extranjeros, especialmente los estadounidenses, cuyo país les había recomendado retornar en previsión de que el avance de la pandemia obligara a cerrar las fronteras.

'Que los equipos se quedaran sin americanos ya de por sí genera un problema. Los extranjeros aportamos tamaño y calidad', apunta Doblas.

UNA TEMPORADA SIN DESHACER LA MALETA

El pívot español prácticamente no ha deshecho la maleta esta campaña. Comenzó la pretemporada entrenando con el Retabet Bilbao Basket, en septiembre firmó por el Atlético Aguada uruguayo, y tres meses después llegó a Fukuoka de la mano del entrenador español Pep Clarós, un país donde ya jugó en 2019, en el Levanga Hokkaido.

El jugador santanderino, que pasó por la cantera del Baskonia y disputó casi una década en el Gipuzkoa Basket (hoy en LEB Oro), desde su llegada en diciembre vivió controles de temperatura y comprobó cómo la ciudadanía seguía las recomendaciones.

'Japón tiene una diferencia cultural: cuando el gobierno te dice que hay que estar en casa, la gente está en casa. Los españoles no somos así, somos amables, uno de los países más solidarios del mundo, pero nos gusta llevar más la contraria', argumenta Doblas, que actualmente hace 'vida normal' en el país nipón, con 'prudencia', pero puede pasear y recibir sus clases de japonés.

Desde el país asiático mira a España, donde la pandemia ha contagiado a 85.000 personas y provocado más de 7.300 muertes, 'apenado', pero confiado en que esta crisis 'saque lo mejor' del país, para lo que recuerda el ejemplo de la nación que ahora le acoge.

'Japón fue devastado en la Segunda Guerra Mundial, hace poco vivió un tsunami, el accidente nuclear de Fukushima, y todos esos desastres les han hecho ser un gran pueblo y uno de los mejores lugares para vivir. Yo creo que esta crisis nos va a hacer mejor país y nos va a cambiar la perspectiva de muchas cosas, sobre cómo tratamos a la gente mayor o cómo consideramos a quienes trabajan en los supermercados o a los transportistas', argumenta.

LOS APLAUSOS ESPAÑOLES A LOS SANITARIOS MARAVILLAN A JAPÓN

La relación entre los deportistas y los aficionados en Japón es muy intensa, lo que provocó que desde que la Covid-19 empezó a hacer estragos en Italia y España, Doblas comenzara a recibir un buen número de mensajes de aficionados japoneses solidarizándose con la situación española.

En este tiempo, el pívot español también ha descubierto que los aplausos que los españoles dedican cada tarde a los trabajadores sanitarios son admirados y elogiados a más de 10.000 kilómetros de distancia.

'Varios japoneses me dijeron que era increíble que la gente salga sin que se lo pidan a aplaudir a los sanitarios, y les daba pena no hacerlo ellos. Eso me hizo sentir orgulloso', explica.

Aún con la competición cancelada, Doblas planea seguir empapándose de la cultura japonesa y conociendo el país, con el objetivo de retornar a España cuando la curva de la pandemia se vaya frenando. 'Si me voy ahora a España tendría que estar 15 días sin salir de casa y no podría ayudar a mi madre, por ejemplo', explica.

Entusiasmado con la cultura japonesa, el pívot santanderino tiene claro es que su objetivo para la próxima temporada es seguir jugando en Japón. 'El año pasado en Sapporo fue el mejor año de mi carrera en cuanto a la experiencia, y quiero volver a estar aquí la temporada que viene, sí o sí', finaliza. EFE