$!Dodgers concretan al fin canje para obtener a Betts y Price

FORT MYERS, Florida, EE.UU. (AP) — Al fin, los Dodgers lograron hacerse de Mookie Betts y David Price. Y los Medias Rojas consiguieron abatir costos.

Tras algunas complicaciones, Los Ángeles y Boston concretaron el lunes el canje que mudará a la costa del oeste a Betts, el Jugador Más Valioso de la Liga Americana en 2018, y a Price, galardonado con el Cy Young del Joven Circuito en 2012. El convenio se materializó apenas unas horas antes de la apertura de los campamentos de pretemporada de los Medias Rojas.

Los Dodgers esperan que los recién llegados sean las piezas que les han faltado para dar el siguiente paso. Siete títulos divisionales consecutivos no se han podido traducir en un cetro de la Serie Mundial, que el equipo conquistó por última vez en 1988.

En cambio, Boston ha alcanzado ya su meta principal del receso entre temporadas: Eliminar más de 70 millones de dólares en salarios para colocarse por debajo del umbral en que se fija el llamado “impuesto al lujo” para 2020, de acuerdo con los términos del contrato colectivo de trabajo.

“Nuestra misión, nuestra tarea como departamento, consiste en competir consistentemente cada año y en adoptar una posición para ganar el mayor número posible de campeonatos”, aseveró el jefe de operaciones deportivas de los Medias Rojas, Chaim Bloom. “Ésa es la base de todo lo que hacemos. Y sólo podemos alcanzar esa meta con una base talentosa en todos los niveles de una organización que tenga variantes, amplitud y sustentabilidad”.

Los Medias Rojas adquirieron al jardinero mexicano Alex Verdugo y a dos prospectos, el pelotero de cuadro Jeter Downs y el cátcher Connor Wong. De acuerdo con una persona con conocimiento del acuerdo, Boston enviará efectivo a los Dodgers, por el equivalente a la mitad de los 96 millones de dólares que se siguen adeudando a Price en un periodo que abarca las próximas tres temporadas.

Esa fuente habló con The Associated Press a condición de permanecer anónima, porque los términos financieros del contrato no son públicos.

Los Medias Rojas accedieron a ceder a Betts y a Price la semana pasada, como parte de un trueque entre tres equipos.

Ese acuerdo enviaría a Brusdar Graterol, relevista venezolano, de los Mellizos de Minnesota a los Medias Rojas. Minnesota habría obtenido también al abridor Kenta Maeda, procedente de los Dodgers.

Pero los Medias Rojas se mostraron dubitativos tras revisar el expediente médico de Graterol. Al final, los Mellizos y los Dodgers pactaron su propio canje de Maeda por Graterol, el cual se concretó también el lunes por la noche.

A fin de abrir espacio en su nómina de 40 peloteros, los Dodgers colocaron transferibles al pelotero de cuadro Tyler White y al jardinero Tyler Garlick.

En cinco temporadas completas dentro de las mayores, Betts, de 27 años, ha recibido votos al Jugador Más Valioso en cinco ocasiones. En una fue el segundo más votado para ese premio, que obtuvo en 2018.

Ha obtenido cuatro veces el Guante de Oro.

Sin embargo, devengará 27 millones de dólares esta temporada, la última antes de que esté en posibilidades de declararse agente libre. Había rechazado ya una oferta de alrededor de 100 millones de dólares que le plantearon los Medias Rojas.

“Con Mookie, nunca hubo un momento en que presionáramos. Teníamos que estar abiertos a todas las opciones”, dijo Bloom en el complejo de pretemporada del club. “Una vez que quedó claro que los Dodgers en particular iban a ser muy agresivos, tuvo sentido involucrarnos”.

Mediante un comunicado difundido por el equipo, el dueño John Henry reconoció que ha habido críticas a los Medias Rojas por deshacerse de Betts.

“Al ceder a un pelotero grandioso y querido, reconocemos lo increíblemente difícil que ello resulta para los fanáticos que entienden plenamente lo especial que es Mookie”, dijo Henry. “Aunque la organización completa deseaba mucho ver que Mookie permaneciera con nuestro uniforme durante toda su carrera, creemos en esta decisión, pues somos responsables tanto por el presente como por el futuro de los Medias Rojas. Agradecemos a Mookie por sus contribuciones increíbles dentro y fuera del terreno”.

Price, de 34 años, dos veces finalista en la votación por el Cy Young y ganador de ese premio en 2012, fue también segundo en la elección del Jugador Más Valioso de la Serie Mundial de 2018, cuando los Medias Rojas vencieron a los Dodgers. En aquel año, Boston impuso un récord de la franquicia con 108 victorias durante la temporada regular.