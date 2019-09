Dominio español en Alcañiz

Juan Antonio Lladós

Alcañiz (Teruel), 21 sep (EFE).- Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), Alex Márquez (Estrella Galicia 0'0 Kalex) y Arón Canet (KTM) consumaron el dominio de los pilotos españoles en los entrenamientos para el Gran Premio de Aragón de motociclismo, decimocuarta prueba puntuable del mundial que se disputará este domingo en el circuito de Motorland en Alcañiz.

Marc Márquez sentenció con autoridad unos entrenamientos oficiales que "a priori" las previsiones meteorológicas daban con lluvia, pero que al final se disputaron con el asfalto completamente seco, lo que permitió a todos los pilotos de MotoGP desplegar el potencial máximo de sus motos pero que no estuvo exento de algunas sorpresas.

Antes de eso ya se produjo la nota negativa de la jornada, con la caída en los cuartos entrenamientos libres del español Pol Espargaró (KTM RC 16), quien en el percance se fracturó completamente el radio distal de su muñeca izquierda, sin desplazamiento. En cuanto fue atendido en la clínica del circuito, inició el camino de regreso a Barcelona para someterse a un estudio médico más completo, que establezca la necesidad o no de ser intervenido quirúrgicamente para poder estar listo para el Gran Premio de Tailandia.

Declarado "no apto" para la carrera de Aragón, la segunda clasificación de MotoGP se quedó sin uno de sus protagonistas, pero quien había sido el líder claro durante todo el fin de semana, el líder del mundial y del equipo Repsol Honda, no defraudó las expectativas suscitadas y refrendó su superioridad con el mejor tiempo, aunque no llegó al espectacular registro protagonizado en la primera tanda de pruebas libres.

Márquez mostró una superioridad absoluta frente a sus rivales y entre quienes más se acercó estuvo nuevamente "El Diablo" francés Fabio Quartararo, que colocó su Yamaha YZR M 1 a poco más de tres décimas de segundo de la Repsol Honda, y eso que en determinado momento -hasta el tercer parcial-, llegó a estar por delante de él.

La tercera posición fue para otro de los pilotos de Yamaha, el español Maverick Viñales, con su compañero de equipo, el italiano Valentino Rossi, sexto, justo por detrás de otro español, Aleix Eespargaró, quien al manillar de su Aprilia RS-GP igualó la quinta posición conseguida en 2017, en su primer año con el fabricante italiano, en la carrera de Cataluña, y sólo superado por el cuarto puesto en los entrenamientos de Motegi (Japón), de ese mismo año.

Joan Mir (Suzuki GSX RR) fue el mejor entre los pilotos del fabricante de Hamamatsu pues su compañero de equipo, Alex Rins, aunque lo intentó desde la primera clasificación, no consiguió su objetivo de pasar a la siguiente ronda y acabó decimotercero, aunque la baja por lesión de Pol Espargaró le permite ganar una posición en la formación de salida.

Alex Márquez (Estrella Galicia 0'0 Kalex) resolvió muchas de las dudas que pudiera haber sobre su rendimiento en Motorland Aragón y en una secuencia de entrenamientos siempre de menos a más se acabó haciendo acreedor a la "pole position" de Moto2, a pesar de los esfuerzos de quien es ahora su máximo rival en el campeonato, el también español Augusto Fernández (Kalex), porque no fuese así.

Aún más brillante fue el rendimiento de Arón Canet (KTM) en Moto3, obligado como estuvo a pasar por la primera clasificación, en la que consiguió el mejor tiempo y, aprovechando el ritmo que había conseguido, salió a la segunda clasificación con la convicción de poder ser el más rápido, pero también con la precaución de evitar que ninguno de sus rivales se pusiese tras su estela.

Consiguió ambos objetivos y al final saldrá mañana desde la "pole position" de Moto3, con el piloto invitado Carlos Tatay (KTM), en una más que meritoria tercera plaza, en tanto que el líder del mundial, el italiano Lorenzo dalla Porta (Honda) no pudo pasar del duodécimo lugar y el domingo está obligado a remontar si no quiere ver diluir la ventaja de 22 puntos que ahora tiene sobre Canet. EFE