Dos presos permanecen fugitivos en Guatemala después de una fuga carcelaria

Guatemala, 24 sep. (EFE).- Dos hombres continúan en paradero desconocido este martes después de una fuga carcelaria en Guatemala que protagonizaron 19 reos la semana pasada, de los que 17 han sido recapturados.

La Policía Nacional Civil dio este nuevo dato después de que lograran volver a detener a Josefina Martín Zacarías, quien estaba prófuga desde el pasado vienes después de que formara parte del grupo que huyó de la cárcel que funciona en la estación policial de Santa Eulalia, en el departamento de Huehuetenango.

La mujer, de 31 años, ya está otra vez bajo custodia policial.

Todos los reos que se fugaron aprovecharon una diligencia judicial autorizada por el Juzgado de Primera Instancia Penal de Santa Eulalia en ese centro cuando, por motivos que se desconocen, escaparon.

Ese operativo, desarrollado conjuntamente con el Ministerio Público, permitió que los fiscales localizaran en esas carceletas, de acuerdo con la información oficial, tarjetas telefónicas y cargadores de teléfonos, cuchillos, teléfonos móviles y unos 3.700 quetzales en efectivo (unos 500 dólares).

La Policía Nacional Civil aseguró que mantiene implementados anillos de seguridad, grupos de búsqueda y rastreo así como 'un estado de alerta' en dicho municipio y sus alrededores para localizar y recapturar al resto de prófugos.

Hasta el momento del total de personas fugadas de la cárcel de Santa Eulalia solo quedan pendientes dos capturas.

Estos son dos hombres que han sido identificados por las autoridades como Jacinto López Terraza, señalado del delito de violación con agravación de la pena, y Sebastián Andrés Pascual, por hurto agravado.

La Policía Nacional Civil ha pedido a la población no brindar ayuda a los prófugos, no abrir la puerta a desconocidos, denunciar cualquier 'situación atípica' que pueda percibir y no tomar la justicia por su mano.

La Policía Nacional Civil de Guatemala tiene a su cargo 14 cárceles públicas en todo el país con casi 2.000 reclusos, mientras que el Sistema Penitenciario tiene 22 con más de 25.300 internos, aunque su capacidad es para poco más de 6.000.

Las autoridades han reconocido en diversas ocasiones que no tienen el control de los centros de privación de libertad y es habitual que en las requisas se localicen ilícitos, como droga, armas o teléfonos móviles. EFE