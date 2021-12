Drake renuncia a sus nominaciones a los Grammy

Los Ángeles (EE.UU.), 7 dic (EFE).- El rapero Drake renunció a sus nominaciones a los premios Grammy en la categoría de mejor actuación rap, por el tema 'Way 2 Sexy”, y a mejor álbum rap, por “Certified Lover Boy”.

El lunes, la Academia de la Grabación de Estados Unidos eliminó el nombre de Drake de la lista de candidatos sin dar más explicaciones y este martes confirmó a los medios de comunicación que había accedido a la retirada tras recibir una petición explícita del equipo de Drake.

Su espacio no será ocupado por ningún otro artista, ya que el proceso de votación para la ceremonia del 31 de enero ha comenzado.

Drake, uno de los cantantes con más ventas en EE.UU., ha sido siempre muy crítico con los Grammy, a los que llegó a cuestionar en directo durante la gala de 2019, cuando ganó el premio a la mejor canción rap.

'Quiero que sepan que esta es una competición basada en la opinión y no en hechos', afirmó el canadiense.

'Es un negocio que depende de un grupo de personas que tal vez no entiendan lo que tiene que decir un niño de raza mixta de Canadá, una chica española de Nueva York o cualquier otra persona', añadió antes de que su discurso fuera interrumpido.

El año pasado, el cantante The Weeknd animó a sus compañeros a boicotear los premios y decidió no volver a presentarse después de que la Academia no le otorgara ninguna nominación por 'After Hours', un disco que se coló en varias listas de los mejores trabajos del año.

Lo mismo pasó hace unos meses en la versión latina de los Grammy, conocida como Latin Grammy, cuando el colombiano J Balvin, quien sí fue nominado, incitó a realizar un boicot contra la institución que decide los nominados.

En cambio, otros artistas como Residente apoyaron el criterio de los galardones y consideraron que el enfado del cantante se debía a una rabieta por no lograr más reconocimientos.

La 64 edición de los Grammy se celebrará en Los Ángeles el 31 de enero.

Como gran favorito destaca Jon Batiste, en un listado dominado por estrellas del pop como Justin Bieber, Doja Cat y H.E.R., con ocho nominaciones cada uno, y Billie Eilish y Olivia Rodrigo, con siete cada una. EFE

