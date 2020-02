Ecuador trata con Canadá la crisis de Venezuela y los migrantes venezolanos

Toronto (Canadá), 31 ene (EFE).- El viceministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Cristian Espinosa, concluyó este viernes una visita de trabajo en Canadá, durante la que trató, entre otros temas, la crisis de refugiados venezolanos, una posible visita al país presidido por el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, y un tratado comercial bilateral.

Espinosa se reunió con la ministra de Promoción de Pequeñas Empresas, Exportaciones y Comercio Internacional de Canadá, Mary Ng, así como con el viceministro para las Américas, Michael Grant, entre otros funcionarios canadienses.

En declaraciones Efe, Espinosa dijo que ha mantenido 'un diálogo intenso' con sus interlocutores canadienses y añadió que las relaciones entre los dos países se encuentran en el mejor momento de sus 60 años de historia.

'Tenemos mucho interés en que se reúnan el primer ministro Justin Trudeau y el presidente Lenín Moreno. El presidente Moreno ha planteado la posibilidad de una visita a Canadá al inicio del segundo semestre de este año y estamos tratando que las agendas coincidan', explicó Espinosa.

'Nuestras relaciones están en un nivel excelente en gran parte porque Ecuador ha tomado una visión muy pragmática de cómo desarrollar sus relaciones internacionales, buscar que exista coherencia en políticas comerciales, identificar con claridad quiénes son sus socios más importantes', añadió.

Uno de los temas de preocupación para ambos países es la crisis política en Venezuela. Canadá ha sido uno de los impulsores del llamado Grupo de Lima que busca la celebración de nuevas elecciones en la nación caribeña y se niega a reconocer a Nicolás Maduro como el presidente venezolano.

Espinosa aseguró que durante su visita abordó con los representantes canadienses la situación de los refugiados venezolanos y solicitó su ayuda.

'En Ecuador estamos sumamente preocupados porque hay una crisis humanitaria sin precedentes en la región. Los flujos migratorios de Venezuela, en Suramérica, tienen niveles que nunca vivió Latinoamérica', declaró.

Espinosa añadió que Ecuador ha recibido alrededor de 500.000 venezolanos.

'Tenemos una actitud muy abierta a la recepción de migrantes en el Ecuador, pero por más que tengamos esa actitud, los flujos tienen niveles que nos cuesta muchísimo trabajo atender. Necesitamos apoyo internacional', continuó.

'Nosotros solos no podemos atender esto. En grupo nos es más fácil. Los recursos y los aportes que hagan muchos países a este proceso hacen que la situación sea llevadera', detalló.

Espinosa apuntó que Ecuador planea seguir manteniéndose al margen del Grupo de Lima para preservar su 'independencia'.

'Ecuador no es parte del Grupo de Lima, pero eso no significa que no compartamos muchas de las posiciones que promulga. Ecuador ha entendido que quizás su trabajo como país pequeño, independiente de este grupo, puede ser contribuir de alguna manera adicional a encontrar un entendimiento con Venezuela', dijo.

'Creemos que nos conviene mantener este grado de independencia para seguir apoyando la mejor solución a los problemas que tenemos con Venezuela y con esta crisis que es grave y que afecta a una población sumamente grande en América Latina', agregó.

Espinosa, que dirigió el equipo que negoció el fallido tratado de libre comercio con Estados Unidos, también destacó el interés de Quito en un acuerdo comercial con Canadá, algo que iría paralelo a la plena incorporación de Ecuador a la Alianza del Pacífico.

'Vemos con mucho interés la posibilidad de avanzar con Canadá en un acuerdo comercial que vaya acompañado de una doble gestión: primero el interés bilateral y segundo trabajar de forma conjunta en nuestro acercamiento a la Alianza del Pacífico', señaló.

'Ecuador tendrá que resolver de forma simultánea su membresía a la Alianza del Pacífico y la relación con los miembros asociados, como Canadá y otros países de Asia', añadió.

Finalmente, el viceministro ecuatoriano explicó que comparte la preocupación de Canadá por el debilitamiento de instituciones multilaterales como la Organización Mundial del Comercio (OMC).

'Ecuador tiene mucho interés en basar sus relaciones en el mundo del multillateralismo. Hemos conversado con Canadá sobre la importancia de actuar juntos, apoyarnos mutuamente, en las iniciativas multilaterales. Nos preocupa el debilitamiento que tiene actualmente la OMC', dijo.

'Y en ese sentido creemos que las iniciativas que pueden tener países como Canadá o Ecuador deben apoyarse mutuamente. Hemos confirmado la convicción de respetar y apoyar el multilateralismo como uno de los mejores mecanismos de diplomacia en el mundo', señaló Espinosa. EFE