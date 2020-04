EE.UU. defiende el despido del capitán que alertó de coronavirus en su buque

Washington, 5 abr (EFE).- El Pentágono defendió este domingo su polémica decisión de despedir al capitán de un portaaviones que pidió ayuda a sus superiores para hacer frente a un brote de coronavirus en su buque y cuya carta se filtró a los medios de comunicación.

Mientras, el diario The New York Times confirmó que el capitán Brett Crozier, alabado como un 'héroe' por la oposición demócrata en EE.UU., dio positivo por coronavirus, según dos de sus amigos consultados por el rotativo.

El caso de Crozier, que hasta el jueves era el capitán del portaaviones nuclear Theodore Roosevelt atracado en el puerto estadounidense de Guam, en el Pacífico, generó polémica en EE.UU. después de que la Armada decidiera relegarlo de su cargo.

El pasado martes, Crozier escribió una carta a sus superiores en la que advertía que necesitaban una acción decisiva para salvar las vidas de los 4.865 miembros de su tripulación, de los que al menos 155 han dado positivo por COVID-19.

'No estamos en guerra. Los marineros no deben morir. Si no actuamos ahora, estamos fracasando a la hora de cuidar a nuestro activo más confiable: nuestros marineros', escribió Crozier.

Su carta se filtró al diario The San Francisco Chronicle, y el secretario interino de la Armada de EE.UU., Thomas Modly, anunció el jueves el despido de Crozier por considerar que demostró un 'mal criterio' al enviar su misiva por correo electrónico a hasta 30 personas.

'Creo que el secretario interino Modly tomó una decisión muy dura, y es una decisión que yo apoyé', dijo este domingo el secretario de Defensa de EE.UU., Mark Esper, a la cadena de televisión CNN.

'(Modly) Perdió la fe y la confianza en el capitán debido a sus acciones. Es otro ejemplo más de cómo los líderes tienen que rendir cuentas por sus acciones', agregó Esper.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, también criticó este sábado a Crozier, al opinar en una rueda de prensa que 'no es apropiado' que 'escribiera una carta' y que esta 'se difundiera por todas partes', porque 'no estaba en una clase de literatura'.

Sin embargo, el despido del capitán ha generado fuertes críticas al Gobierno, y más de 230.000 personas han firmado ya una petición en Internet para que se le devuelva su puesto.

'Creo que se acerca a lo criminal, la forma en que están lidiando con este tipo. Creo que deberían recompensarlo en vez de despedirlo', afirmó este domingo el exvicepresidente estadounidense Joe Biden, el favorito en la carrera demócrata a la presidencia de EE.UU., a la cadena ABC News.

Casi mil miembros de la tripulación del Roosevelt desembarcaron esta semana en una base naval en Guam, y otros 1.500 más abandonaron el barco este fin de semana para pasar una cuarentena en hoteles de la isla, tras dar negativo en la prueba del coronavirus, informó este domingo el diario local The Guam Daily Post.

Esper confirmó este domingo que se ha hecho la prueba a casi la mitad de la tripulación y que 155 han dado positivo hasta ahora, aunque no ha sido necesario hospitalizar a nadie.

Crozier, que según The New York Times comenzó a mostrar síntomas de la enfermedad antes de abandonar el barco, se encuentra aislado en la base naval de Guam y tras superar la cuarentena será reasignado a la sede del mando del Pacífico de las Fuerzas Aéreas de la Armada, en San Diego (California), de acuerdo con la Armada. EFE