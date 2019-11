EE.UU. denuncia injerencia externa en las protestas en Chile y apunta a Rusia

(Actualiza con aclaraciones sobre las acusaciones de EE.UU.)

Washington, 31 oct (EFE).- El Gobierno de EE.UU. denunció este jueves la injerencia de otras naciones en las protestas en Chile y aseguró que actores rusos han intentado exacerbar en redes sociales las divisiones de la sociedad chilena.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, denunció esas injerencias en una llamada que mantuvo este miércoles con su homólogo chileno, Sebastian Piñera, y de la que informó hoy la Casa Blanca.

En esa llamada, Trump 'denunció los esfuerzos extranjeros para socavar las instituciones, la democracia o la sociedad chilenas' y respaldó a Piñera, mientras trabaja para restaurar 'pacíficamente su orden nacional' en medio de las protestas que desde hace dos semanas sacuden al país andino.

La Casa Blanca no especificó qué países supuestamente están interfiriendo en las protestas en Chile.

Sin embargo, en una entrevista con Efe la pasada semana, el encargado de Latinoamérica en el Departamento de Estado, Michael Kozak, dijo que EE.UU. había identificado en las redes sociales 'cuentas falsas' procedentes de Rusia que intentan sembrar discordia en la red.

En este sentido, hoy en declaraciones a la prensa, un funcionario del Departamento de Estado, avisó de que hay otros actores externos implicados, aunque evitó señalar directamente a Cuba y Venezuela, como sí han hecho sectores de la oposición venezolana y el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.

'Hemos vistos indicadores de que hay actividad rusa apoyando el curso negativo del debate, pero ¿estoy diciendo que sea el único factor? No, no estoy haciendo eso', apuntó la citada fuente.

Preguntado sobre a qué otros actores se refería, puso de ejemplo a la cadena estatal venezolana Telesur.

'Desde luego que he visto, y esta es mi observación personal porque yo mismo no soy un mago digital, he visto que algunas organizaciones como Telesur han exacerbado esos debates (en redes sociales) y anecdóticamente puedo decir eso', detalló el funcionario estadounidense.

De momento, Washington ha evitado señalar de manera contundente al Gobierno venezolano y cubano por las protestas en Chile; aunque sí que asegura que La Habana ofrece una ayuda fundamental al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y, por eso, ha impuesto más sanciones a la isla en las últimas dos semanas.

Por último, en su llamada, Trump transmitió a Piñera 'su apoyo' por la decisión de cancelar la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que estaba prevista para el 16 y 17 de noviembre.

Chile vive desde hace dos semanas un estallido social, con masivas manifestaciones y algunas protestas violentas que hasta ahora han dejado una veintena de fallecidos, cientos de heridos y detenidos.

La ciudadanía pide que se hagan profundas reformas al modelo neoliberal chileno, exitoso en cifras macroeconómicas pero despegado de la población, que cobra sueldos muy bajos, recibe pensiones aún inferiores y no puede ahorrar por las deudas que genera a lo largo de su vida para costear la educación y la salud. EFE