EE.UU. planea dar más facilidades para la inmigración legal al país

Nueva York, 31 may (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos quiere facilitar la inmigración legal al país, dando marcha atrás a numerosas medidas de la Administración de Donald Trump y expandiendo las vías de acceso para ciudadanos extranjeros, según informó este lunes The New York Times con base en un documento al que ha tenido acceso.

El borrador, con fecha del 3 de mayo, perfila posibles acciones del Ejecutivo de Joe Biden para ampliar el sistema de inmigración legal, que Trump limitó de forma importante durante sus cuatro años en el poder.

Dividido en siete secciones, el documento ofrece propuestas detalladas para facilitar la entrada de distintos tipos de inmigrantes, como trabajadores cualificados y agrícolas o familiares de estadounidenses que viven en el extranjero, así como demandantes de asilo.

Entre otras cosas, Biden busca restaurar las oportunidades para trabajadores cualificados extranjeros a través del programa de visados H-1B, crear nuevas vías para empresarios que quieran invertir en EE.UU. y facilitar asilo a víctimas de violencia doméstica.

Para reducir las barreras de acceso, se plantean opciones como reducir las tasas para los aspirantes que presenten sus solicitudes de forma digital y dar respuesta a las largas listas de espera que hay actualmente, acelerando los procedimientos, requiriendo menos documentación y ofreciendo entrevistas virtuales.

Según The New York Times, la acumulación de solicitudes de ciudadanía pendientes aumentó un 80 % desde 2014, hasta más de 900.000 casos, mientras que otros programas, como uno que facilita papeles a inmigrantes indocumentados dispuestos a ayudar a la Policía, han pasado de tardar cinco meses en responder a solicitudes a cinco años.

En general, inmigrar a EE.UU. se hizo más difícil, más complicado y más caro durante el Gobierno de Trump.

El periódico apunta que, de hacerse realidad todas las propuestas incluidas en este borrador, Biden no estaría solo acabando con las limitaciones introducidas por su predecesor, sino que ampliaría de forma significativa las posibilidades de inmigración a Estados Unidos.

La mayoría de los cambios, señala el diario, pueden hacerse sin necesidad de que sea aprobada la reforma migratoria que quiere impulsar el Gobierno y que ofrecería una vía para acceder a la ciudadanía estadounidenses a millones de indocumentados que viven en el país.

Ese plan, presentado por Biden en su primer día en el cargo, debe ser aprobado por las dos cámaras del Congreso y cuenta con la oposición de los republicanos.

El actual Gobierno, entre tanto, se ha enfrentado a una importante crisis en la frontera con México, con un fuerte aumento de la llegada de migrantes y solicitantes de asilo. EFE